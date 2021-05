Campagion möchte Marketing auf Adult-Seiten in den Mainstream bringen

Webseiten mit pornographischen Inhalten sind ein Massenmedium und werden im Marketing unterschätzt.

Diese Kosten sind in der Werbebranche sensationell, unsere Kunden sind begeistert, da wir uns primär auf die Conversions – also Verkäufe – in unseren Kampagnen konzentrieren. Darüber hinaus ist seriöse Werbung auf Adult-Seiten in Europa etwas Neues, was die Aufmerksamkeit und das Interesse der UserInnen sichert Günter Fischer, Gründer von CAMPAGION

Wien (OTS) - Während Online-Marketing auf Adult-Seiten in der USA und Asien bereits der Standard ist, wird diese Praxis in Europa erst etabliert. Anfang dieses Jahres gründete Günter Fischer gemeinsam mit Johannes Smeh mit CAMPAGION ADS die erste Werbeagentur Europas, die sich auf seriöses Marketing auf Webseiten mit Erwachseneninhalten spezialisiert. Die hohe Nachfrage hat selbst er nicht erwartet.

Adult-Seiten sind ein Massenmedium. Alleine im DACH-Raum gibt es täglich mehr als 40 Millionen Seitenaufrufe und die Zahlen steigen weiter. Im Gegensatz dazu sinken die Zuschauerzahlen von traditionellem Fernsehen kontinuierlich, vor allem jüngere Generationen werden mit herkömmlicher Werbung kaum noch erreicht.

Die User auf Adult-Seiten sind dagegen in allen Bevölkerungsgruppen und -schichten vertreten und ein Drittel aller UserInnen sind Frauen. Darum kann CAMPAGION jede Zielgruppe kostengünstig erreichen und ansprechen. Wegen der geringen Konkurrenz in Europa können bereits mit 120€ bis zu einer Million Impressionen generiert werden.

„ Diese Kosten sind in der Werbebranche sensationell, unsere Kunden sind begeistert, da wir uns primär auf die Conversions – also Verkäufe – in unseren Kampagnen konzentrieren. Darüber hinaus ist seriöse Werbung auf Adult-Seiten in Europa etwas Neues, was die Aufmerksamkeit und das Interesse der UserInnen sichert “, sagt der Gründer von CAMPAGION, Günter Fischer.

Sein Ziel ist es, Marketing auf Adult-Seiten in den Mainstream zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen veranstaltet er am 3. Juni 2021 das kostenloses Webinar "Adult-Offensive", in dem er seine Erfahrung in diesem Bereich mit Interessenten teilt: „Jedes Unternehmen kann die Zahlen, die wir bringen sehr gut brauchen und diesen Schritt wagen. Je früher, desto besser!“

Adult-Offensive - Marketingkampagnen für B2C und B2B auf Adult-Seiten

Günter Fischer spricht über seine Erfahrung im Online-Marketing auf Adult-Seiten und präsentiert den bisherigen Erfolg seiner Werbekampagnen und wie Unternehmen im B2C und B2B auch davon Gewinne erzielen können.

Datum: 03.06.2021, 17:30 - 18:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://fb.me/e/1nywaLsrD

Rückfragen & Kontakt:

Clemens Posselt

Campagion Ads

clemens.posselt @ campagion.com

+43 660 510 21 45

www.campagion.com