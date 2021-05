„Die schnellste Polizze Österreichs": DONAU startet Haushaltsversicherung mit Online-Abschluss

Polizze nach wenigen Sekunden im E-Mail-Postfach

Mit WohnenNext, unserer neuen digitalen Haushaltsversicherung, setzt die DONAU neue Maßstäbe am Versicherungsmarkt. Benutzerfreundlichkeit, jederzeitige Abschlussmöglichkeit und eine vollständige digitale Verarbeitung erfüllen die Kundenerwartungen im Jahr 2021. Die DONAU bietet somit zusätzlich zu den bestehenden Produkten und den exzellenten Beratern und Beraterinnen in ganz Österreich ein überzeugendes Online-Angebot mit attraktiven Absicherungen Judith Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung geht mit WohnenNext, der schnellsten Polizze Österreichs, an den Start. WohnenNext setzt mit dem Online-Abschluss einer umfassenden Haushaltsversicherung samt innovativem Design und 24/7 Echtzeitzustellung der Polizze an Kunden neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Der Abschluss einer Haushaltsversicherung wird somit zum Erlebnis für Kunden.

„ Mit WohnenNext, unserer neuen digitalen Haushaltsversicherung, setzt die DONAU neue Maßstäbe am Versicherungsmarkt. Benutzerfreundlichkeit, jederzeitige Abschlussmöglichkeit und eine vollständige digitale Verarbeitung erfüllen die Kundenerwartungen im Jahr 2021. Die DONAU bietet somit zusätzlich zu den bestehenden Produkten und den exzellenten Beratern und Beraterinnen in ganz Österreich ein überzeugendes Online-Angebot mit attraktiven Absicherungen ", betont Judit Havasi, Vorstandsvorsitzende der DONAU.



Innovativ, einfach, schnell

Im Fokus von WohnenNext stehen ganz klar die Nutzer. Ein einfacher Abschluss rund um die Uhr inklusive sofortiger elektronischer Zustellung der Polizze wird damit ermöglicht und die Kundenzufriedenheit weiter gestärkt“, hebt Franz Josef Zeiler, Leiter des Innovationsteam der DONAU, hervor.

Das Innovationsteam der DONAU hat die zukunftsweisende Lösung gemeinsam mit Accenture Interactive, Österreichs führender Experience Agentur, entwickelt und umgesetzt.

Daheim ist, wo Dein Herz ist

Beim Design der neue Haushaltsversicherung stehen Einfachheit und Transparenz im Mittelpunkt. Interessierte können ihr Zuhause mit drei verschiedenen Ausstattungsvarianten sowie vier optionalen Zusatzpaketen (Haftpflichtversicherung für Hunde, Zusatzversicherungen für Fahrrad und andere Sportgeräte, Elektronikpaket für iPad, Flatscreen & Co sowie Assistance bei versperrter Wohnung) individuell absichern und behalten dank des übersichtlichen Warenkorbs zu jeder Zeit der Antragsstrecke den Überblick über die gewählte Leistung und die entsprechende Prämie.

WohnenNext: https://www.donauversicherung.at/haushaltsversicherung

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

donauversicherung.at