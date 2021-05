Kitzbühel startet durch – mit 19. Mai wird die Sommersaison eröffnet

Unter dem Motto #wirsindKITZBÜHEL eröffnen die Kitzbüheler Betriebe gemeinsam den Sommer.

Kitzbühel (OTS) - Das lange Warten hat endlich ein Ende – mit 19. Mai dürfen Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Die Kitzbüheler Betriebe zeigen Einigkeit und nutzen die ersten Öffnungsschritte, um gemeinsam in die Sommersaison zu starten. Unter dem Motto „Kitzbühel startet durch“ lockt die Gamsstadt mit einer roten Teppich-Aktion in der Kitzbüheler Innenstadt, einem großen Gewinnspiel und einem eigens kreierten Pop-Up Radio mit bekannten Moderatoren und natürlich den #LocalHeroes vor Ort.

Kitzbühel rollt den roten Teppich aus: Einkaufen und gewinnen

Wie die Stars auf dem roten Teppich flanieren – das ist in Kitzbühel vom 19. bis 22. Mai für jeden möglich. In der Vorder- und Hinterstadt breitet sich an diesen 4 Tagen ein roter Teppich aus und weist auf der Shopping Tour den Weg durch Kitzbühels hochwertiges Angebot. Eine gute Gelegenheit die neuen Shops, wie z.B. Lena Hoschek, EA7 Emporio Armani, Luis Trenker oder Moncler, zu besuchen. Wer im Zeitraum von 19. bis 24. Mai drei unterschiedliche Einkaufsbelege aus Handel, Gastronomie und/oder Freizeiteinrichtungen in Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg sammelt, nimmt zudem am großen Gewinnspiel teil – von einem Jahresgreenfree am Golfplatz Kitzbühel- Schwarzsee-Reith, einer KitzSki Saisonkarte bis hin zu Gutscheinen für Gastronomie und Handel lohnt sich das Mitmachen jedenfalls.

Pop-Up Radio Kitzbühel

Besondere Zeiten benötigen kreative Lösungen. Am Kitzbüheler Eröffnungs-Wochenende wurde in der Kommunikationsabteilung von Kitzbühel Tourismus an einem sogenannten Pop-Up Radio gefeilt. Gesendet wird 48 Stunden live aus der Kitzbüheler Innenstadt. Bedeutende Kitzbüheler Persönlichkeiten, die #LocalHeroes und ansässige Betriebe stehen dabei bekannten Moderatoren wie Stefan Steinacher, Andreas Hohenwarter oder Karina Toth Rede und Antwort. Musikalisch werden diese Tage von ortsansässigen Künstlern in diesem Rahmen begleitet. Das Pop-Up Radio Kitzbühel startet am Freitag, den 21. Mai um 12 Uhr mittags. An den Folgetagen – Samstag, Sonntag und Montag – geht Kitzbühel jeweils bereits um 07 Uhr in der Früh on Air. Der Livestream läuft bis 22 Uhr, am Pfingstmontag wird bis 15 Uhr gesendet.

Kitzbühel neu entdecken

Neben attraktiven Golf Specials am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith laden von 20. bis 23. Mai Sonder-Führungen zum Neu-Erkunden der Gamsstadt ein. Der Besuch der altehrwürdigen Kitzbüheler Keller, ein Spaziergang zu den Kitzbüheler Kraftorten oder eine Zeitreise von der Stadterhebung vor 750 Jahren durch das Mittelalter zur legendärsten Sportstadt der Alpen sowie ein Rundgang durch die bunten Häuserreihen der Kitzbüheler Vorder- und Hinterstadt lädt zum Entdecken einer anderen, noch unbekannten Seite Kitzbühels ein. Für die ganze Familie werden in der Natur und mit der Natur an diesem Wochenende „Spielende Wanderungen“ angeboten.

Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich auf die gemeinsame Umsetzung dieser Solidaritätsinitiative: „Ein buntes Eröffnungswochenende unter Einhaltung aller notwendiger Maßnahmen ist nur durch die geballte Solidarität und den Zusammenhalt der Kitzbüheler Betriebe möglich. Ein großer Dank an dieser Stelle für die gemeinsame Vorbereitung und die großzügigen Gewinne zum Start in den Sommer. Wir freuen uns auf eine gelungene gemeinsame Sommersaison im Sinne von #wirsindKITZBÜHEL!“

Pop-Up Radio Kitzbühel | Freitag 21.05.

Gesendet wird 48 Stunden live aus der Kitzbüheler Innenstadt.

Datum: 21.05.2021, 12:00 - 22:00 Uhr

Ort: Kitzbüheler Innenstadt

Kitzbühel, Österreich

Url: https://www.kitzbuehel.com/radio/

Pop-Up Radio Kitzbühel | Samstag 22.05.

Datum: 22.05.2021, 07:00 - 22:00 Uhr

Ort: Kitzbühel, Österreich

Url: https://www.kitzbuehel.com/radio/

Pop-Up Radio Kitzbühel | Sonntag 23.05.

Datum: 23.05.2021, 07:00 - 22:00 Uhr

Ort: Kitzbühel, Österreich

Url: https://www.kitzbuehel.com/radio/

Pop-Up Radio Kitzbühel | Montag 24.05.

Datum: 24.05.2021, 07:00 - 15:00 Uhr

Ort: Kitzbühel, Österreich

Url: https://www.kitzbuehel.com/radio/

Kittzbühel startet durch Mit großem Gewinnspiel und Pop-Up Radio Kitzbühel

