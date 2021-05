Continentale Assekuranz Service GmbH: Wissenstransfer auf Augenhöhe beim Management BU Experten-Update

Wien (ots) - Zukunftsorientierte Vorsorge für den Fall der Berufsunfähigkeit: Das war das zentrale Thema des „Management BU Experten-UpDate“ der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS). Bei dem Online-Seminar für Vermittler bekamen die 230 Teilnehmer spannende Hintergrundinformationen für ihre tägliche Arbeit. Dabei ging es auch darum, wie sich die Corona-Pandemie auswirkt.

„Seit Jahrzehnten steht die Continentale für eine wertige Information der Vermittler. Ein Wissenstransfer auf Augenhöhe ist uns wichtig. Dem werden wir auch in Zeiten der Pandemie gerecht“, betonte Mag. Gerfried Karner, Geschäftsführer der CAS. Das machten auch die beiden Referenten deutlich. Sie hatten hochaktuelle Themen für die Veranstaltung aufbereitet. Thomas Pollmer widmete sich dem Thema „Innovation endet nicht: Zukunftsberufe 2.0 – Quo Vadis“. Er ist Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale. Günter Wagner, Leiter des Servicecenters Leben Leistung bei der Continentale, sprach zu den Auswirkungen der Pandemie bei der Absicherung biometrischer Risiken.

Vorsorge für die Zukunft ausrichten

Thomas Pollmer beleuchtete zunächst die sich verändernde Arbeitswelt und die Konsequenzen für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. „Wenn es etwas Gutes an der Corona-Pandemie gibt, dann, dass sich die Innovationsfähigkeit deutlich beschleunigt hat.“ Er verwies auf den Anstieg an Flexibilität bei der Berufsausübung und die Zunahme von Digitalisierung und Technologisierung selbst im Handwerk und in technischen Berufen. Wie Pollmer anschaulich erklärte, werde die Continentale ihre ausgezeichnete Berufsunfähigkeitsvorsorge entsprechend weiterentwickeln. Bereits 2019 hatte der Lebensversicherer seine Continentale PremiumBU auf die sich wandelnden Berufsbilder ausgerichtet. Fachleute haben jetzt erneut die Berufsrisiken neu bewertet und rund 500 Berufe identifiziert, bei denen sich dadurch signifikante Beitragsvergünstigungen ergeben. Ab Juni 2021 werden die neuen Prämien bei Angebotsberechnungen zur Verfügung stehen.

Die Pandemie im Fokus

Ebenso informativ waren die praxisbezogenen Aspekte, die Mag. Karner mit Günter Wagner diskutierte. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich die Pandemie auf biometrische Risiken auswirken wird. Wagner machte deutlich, dass es derzeit noch zu wenige Erkenntnisse gibt, wie sich eine Covid-19-Infektion langfristig auf die Gesundheit auswirkt. „Deshalb hat eine zurückliegende, folgenlos ausgeheilte Corona-Erkrankung aktuell keine Auswirkungen auf die Risikoprüfung“, so Wagner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Mag. Gerfried Karner als Geschäftsführer und sein sechsköpfiges Team sind im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 25 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem zählte sie mit ihren Fondspolizzen zu den Vorreitern auf dem hiesigen Markt. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.

