AK Kreditspesenmonitor: Spesenschraube „durchgedreht“ 1

Spesen für Neukrediten stiegen im Zehn-Jahresvergleich teils ins Uferlose

Wien (OTS) - „Abgehoben“ sind einige Spesen für Neukredite – sie sind in den vergangenen zehn Jahren im Vergleich zur Teuerung (rund 20 Prozent) extrem in die Höhe geschnalzt. So verteuerten sich die Ansuchen für eine Kreditstundung um bis zu knapp 116 Prozent, die Kontoführungsgebühren kosten um bis 134 Prozent mehr als noch 2011. Das zeigt ein aktueller AK Spesentest bei neun Banken. „Die Erhöhungen sind nicht nachvollziehbar, denn viele Menschen sind aufgrund der Corona-Krise finanziell am Limit“, sagt AK KonsumentInnenschützerin Gabriele Zgubic.

So stiegen die Kontoführungsgebühren im Quartal für einen neuen Konsumkredit in den vergangenen zehn Jahren (Beträge in Euro)

Bank Mai 2011 Jänner 2021 gestiegen um Bank Austria 14,73 16,95 + 15,07 % BAWAG P.S.K. 8,50 19,90 + 134,12 % easybank 13,59 14,95 + 10,01 % Erste Bank 10,55 24,00 + 127,49 % HYPO NOE 13,00 individuell kein Vergleichswert ING DiBa 0,00 0,00 0,00 % Raiffeisen Wien-NÖ 6,76 individuell kein Vergleichswert Santander 17,70 individuell kein Vergleichswert WSK Bank 7,00 7,00 0,00 %

Der AK Test zeigt: Die Spesen für die Stundungsansuchen sind teils extrem in die Höhe gegangen. „Fast eine halbe Million Menschen ist arbeitslos und hunderttausende sind in Kurzarbeit. Für viele ist es aufgrund von Corona finanziell eng und daher ist auch das Stunden von Krediten ein großes Thema“, betont Zgubic. „Nach dem Auslaufen der gesetzlichen Kreditstundungen im Jänner haben die Banken Kulanz versprochen. Verhandeln Sie mit Ihrer Hausbank die Spesen und reden Sie Ihre langjährige Kundenbindung und die Anzahl der Produkte an, die Sie und Ihre Familie bei der Bank haben.“

Die Stundungsgebühren pro Ansuchen sind teils extrem in die Höhe geschnalzt (Beträge in Euro)

Bank Mai 2011 Jänner 2021 gestiegen um

Bank Austria 42,00 52,00 + 23,81 % BAWAG P.S.K. 50,00 50,00 0,00 % easybank 50,00 50,00 0,00 % Erste Bank 116,00 250,00 + 115,52 % HYPO NOE 150,00 250,00 + 66,67 % ING DiBa 14,50 0,3%1) Vergleich nicht aussagekräftig Raiffeisen Wien-NÖ 50,00 individuell kein Vergleichswert Santander 37,40 38,00 + 1,60 % WSK Bank 41,00 41,00 0,00 % 1)der offenen Forderung

„Nebenspesen im Kreditgeschäft waren schon bisher eine der teuersten Dienstleistungen. Der AK Test zeigt: Die Mehrzahl der geprüften Kreditinstitute hat trotz der hohen Spesen weiterhin kräftig an der Spesenschraube gedreht – viel mehr als die Teuerung. Nicht nachvollziehbar ist für uns, dass für die Stundung einer oder mehrerer Kreditraten bis zu 250 Euro pro Ansuchen anfallen – gerade in Zeiten, wo es vielen aufgrund der Corona-Krise finanziell schlecht geht“, so Zgubic.

(Forts.)

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at