Einladung zur Pressekonferenz: Präsentation des Jahresergebnisses 2020/21

Leoben (OTS) - AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG lädt Sie herzlich zur Pressekonferenz zur Präsentation des Jahresergebnisses 2020/21 ein:

Gesprächspartner:

CEO Andreas Gerstenmayer

CFO Simone Faath

Aufgrund der geltenden Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie findet die Pressekonferenz in diesem Jahr als Hybrid-Variante sowohl mit physischer Präsenzmöglichkeit als auch online in Form eines Livestreams statt. Da im APA-Pressezentrum eine maximale Personenanzahl vorgegeben ist, ist eine Vorab-Registrierung unbedingt erforderlich. Die verfügbaren Plätze werden nach dem First Come, First Served Prinzip vergeben. Wenn Sie online über den Livestream an der Pressekonferenz teilnehmen möchten, erhalten Sie den Link nach der Registrierung zugesendet.

Bitte melden Sie sich per Mail an Christoph Stanzer (c.stanzer @ ats.net, +43 664 8859 2424) zur Teilnahme an.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Rückmeldung bis 17. Mai 2021.

Präsentation des AT&S-Jahresergebnisses 2020/21

Datum: 18.05.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gerald Reischl

Director Communications & PR

Tel.: 03842 200 4252

Mobil: 0664 8859 2452

g.reischl @ ats.net