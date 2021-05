Global Innovation Summit: SAL präsentiert „Tech for Green“

Innovation entsteht durch Kooperation – davon sind wir bei SAL überzeugt. Die Bündelung von Know-how und der Austausch über Branchen- und Ländergrenzen ist ein Katalysator für den Weg Europas in eine grünere Zukunft. Gerald Murauer, Geschäftsführer SAL

Graz (OTS) - Das Spitzenforschungszentrum Silicon Austria Labs (SAL) diskutiert am 18. Mai im Rahmen des Global Innovation Summit in Graz das Thema „Tech for Green – The Power of Electronic Based Systems for a Greener Future“ mit einem hochkarätig besetzten Podium.

Von Machine Learning und Signalverarbeitungs-Methoden, die industrielle Prozesse energieeffizienter gestalten über leistungselektronische Komponenten für die Optimierung der E-Mobilität bis hin zu Reparatur, Weiterentwicklung und nachhaltigem Recycling von Photovoltaik-Modulen – Innovationen im Bereich der elektronikbasierten Systeme (EBS) können viel zum Klimaschutz beitragen. Bei Silicon Austria Labs (SAL) wird an drei Standorten in Österreich an Schlüsseltechnologien für die Energiewende gearbeitet. Das Besondere daran: Die Forschung bei SAL lebt von der Kooperation von Wissenschaft und Industrie und bewegt sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette elektronikbasierter Systeme.

Gerald Murauer, Geschäftsführer, Silicon Austria Labs: „ Innovation entsteht durch Kooperation – davon sind wir bei SAL überzeugt. Die Bündelung von Know-how und der Austausch über Branchen- und Ländergrenzen ist ein Katalysator für den Weg Europas in eine grünere Zukunft. Beim Global Innovation Summit haben wir einmal mehr die Gelegenheit, dies in einem internationalen Umfeld vorzustellen und zu diskutieren. Wir freuen uns auf den Austausch mit Emmanuel Sabonnadiere, dem CEO des CEA-Leti und mit Clivia Sotomayor Torres, Professorin am Katalanischen Institut für Nanowissenschaften und Nanotechnologie.“

Tech for Green – von und mit Silicon Austria Labs

Thema: Tech for Green – The Power of Electronic Based Systems for a Greener Future

Anmeldung zur kostenlosen virtuellen Teilnahme: https://www.gis2021.com

Teilnehmer*innen:

Moderation: Gerald Murauer – Geschäftsführer, Silicon Austria Labs

Internationale Gäste:

Clivia Sotomayor Torres – ICREA-Forschungsprofessorin am Katalanischen Institut für Nanowissenschaften und Nanotechnologie.

Emmanuel Sabonnadiere – Geschäftsführer von Leti am französischen Forschungsinstitut CEA Tech

Vertreter*innen der Forschungsbereiche bei SAL:

Christina Hirschl – Leiterin der Forschungsbereiche Sensor Systems & System Integration Technologies

Rudolf Krall – Leiter des Forschungsbereichs Power Electronics

Thomas Lüftner – CTO & Leiter der Forschungsbereiche RF Systems & Embedded Systems

Über den Global Innovation Summit 2021

Unter dem Motto „Exploring new perspectives” findet von 18.-20. Mai der Innovationskongress „Global Innovation Summit 2021“ in Graz statt. Veranstaltet wird der Kongress in hybrider Form live und online von der Steirischen Wirtschaftsförderung (SFG) in Kooperation mit der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Das Spitzenforschungszentrum Silicon Austria Labs (SAL) hostet am 18. Mai ein hochkarätig besetztes Panel zum Thema „Tech for Green – The Power of Electronic Based Systems for a Greener Future“.

Über Silicon Austria Labs

Silicon Austria Labs GmbH (SAL) ist Österreichs Spitzenforschungszentrum für elektronikbasierte Systeme. An den Standorten Graz, Villach und Linz wird in den Bereichen Sensor Systems, Power Electronics, RF Systems, System Integration Technologies und Embedded Systems an zukunftsweisenden Lösungen für Umweltschutz, Gesundheit, Energie, Mobilität und Sicherheit geforscht. SAL bringt dabei wesentliche Akteure aus Industrie und Wissenschaft und damit wertvolle Expertise und Know-how zusammen und betreibt kooperative, anwendungsorientierte Forschung entlang der Wertschöpfungskette. Kooperative Projekte werden von SAL kofinanziert und ermöglichen einen unbürokratischen und schnellen Projektstart. Damit gestaltet SAL den Hochtechnologiestandort Österreich und Europa und entfaltet die Zukunft – „UNFOLD THE FUTURE“.

Podiumsdiskussion "Tech for Green - The Power of EBS for a greener future"

Sie können sich kostenlos für den Global Innovation Summit anmelden und online am SAL Panel teilnehmen.

Datum: 18.05.2021, 14:30 - 15:45 Uhr

Ort: Online Event

Graz, Österreich

Melden Sie sich kostenlos für den Global Innovation Summit an Registrieren

Rückfragen & Kontakt:

Silicon Austria Labs GmbH

Isabella Preuer, BA BA MA

Corporate Communications & PR

+43 664 832 97 73

press @ silicon-austria.com