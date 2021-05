Die aktuell beste Medizin: Beweg dich, mach Sport!

Präsentation einer aktuellen Studie in der Corona-Zeit.

Wien (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren!

Die ASKÖ lädt am Dienstag, 18. Mai 2021, um 10:00 Uhr in das Studio 44 der Österr. Lotterien (Rennweg 44, 1038 Wien) zu einer Pressekonferenz ein.

Die ASKÖ, einer der großen Sport-Dachverbände in Österreich, präsentiert Ergebnisse einer Umfrage (April 2021) zum Bewegungsverhalten unter der österreichischen Bevölkerung in der Corona-Zeit.

Bereits im Mai 2020 hat die ASKÖ unter dem Titel "Bewegung gewinnt gegen Corona" eine erste Umfrage am Beginn der Corona-Pandemie präsentiert. Die spannenden Fragen sind nun: Was hat sich nach einem Jahr Corona getan? Wo drückt der sportliche Schuh in der Bevölkerung? Was ist zu tun?

Spannende Fragen, Antworten und aktuelle Notwendigkeiten für den Sport beantworten mit vielen interessanten Fakten:

Hermann Krist (Präsident ASKÖ-Bundesorganisation), Christina Matzka (Triple M Markt- und Meinungsforschungsinstitut)

