Städtebund: Städte sind attraktive Arbeitgeber*innen

Wien (OTS/RK) - Fachkräfte werden in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung in ganz Österreich gebraucht, in Städten und Gemeinden aber ganz besonders, weil die Leistungen, die kommunalen Verwaltungen im Bereich der Daseinsvorsorge erbringen, ständig steigen und ausgebaut werden.

Gleichzeitig ist es schwierig, gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen. Viele Städte bilden daher selbst Fachkräfte aus, zum Teil in Form von Lehrstellen.



Doch vielen jungen Lehrstellen-Suchenden ist diese Möglichkeit gar nicht bewusst. Der Österreichische Städtebund hat daher eine Initiative gestartet, Städte als Arbeitgeber*innen bekannt zu machen. „Wie überall in der Wirtschaft geht es darum, die Städte als Arbeitgeber*innen zu präsentieren und attraktiv zu machen“, sagt Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes. „Vielen Jugendlichen und Eltern ist gar nicht bewusst, welche beruflichen Chancen Österreichs Städte bieten“, so Weninger.



Bereits vor einem Jahr hat der Österreichische Städtebund daher die „Schoolgames“ unterstützt; mithilfe eines Brettspiels und umfangreicher Onlinematerialien bringen die Schoolgames“ Informationen über Berufe an rund 1.000 Schulen in ganz Österreich.

Aktuell steht eine ganze Veranstaltungsreihe zum Thema „Personal und Ausbildung“ für Ausbildner*innen in Österreichs Städten am Programm.

Die nächste Veranstaltung (11.5.2021) ist ein virtueller „Stammtisch“ für Ausbildner*innen der kommunalen Verwaltungen (mehr unter www.staedtebund.gv.at)



Lehrlinge bei der Stadt Wien

In vielen Städten wurden – nicht zuletzt durch die schwierige Situation der letzten Monate – ihr Ausbildungskontingent aufgestockt. Wien hat beispielsweise die Anzahl der Lehrlinge bei der Stadt verdoppelt: Allein im letzten Jahr wurden rund 300 neue Lehrlinge aufgenommen. Ihre Ausbildung führt sie in verschiedenste Dienststellen und Tätigkeitsbereiche der Stadt Wien - von der Verwaltungsassistenz über die Konditor-Lehre bis hin zur Forstfacharbeit - die Stadt bietet viele interessante Arbeitsfelder. Insgesamt 465 Lehrlinge sind derzeit im Magistrat Wien in Ausbildung, weitere 95 beim Wiener Gesundheitsverbund.

Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes: „Wir wollen die rund 3.000 LehrerInnen in ganz Österreich über Berufe im öffentlichen Bereich informieren. Städte und Gemeinden haben viel zu bieten und gerade in Krisenzeiten ist deren Stabilität als Arbeitgeber ein wichtiger Faktor“.

Auch das Ausbildernetzwerk lehrlingspower.at unterstützt AusbilderInnen in den Städten und Gemeinden, um die hohe Qualität der Ausbildung zu halten und auszubauen.

„Österreichs Städte und Gemeinden setzen mit dieser Initiative ein wichtiges positives Zeichen. Wir wollen zeigen, dass Städte und Gemeinden verantwortungsbewusst in die Zukunft gehen – um selbst hervorragend ausgebildete Fachkräfte zu bekommen und gleichzeitig tausenden jungen Menschen sichere Jobperspektiven zu geben“, so Weninger.



