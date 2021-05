Wirtschaftsbund: Vorfreude auf bundesweite Öffnungsschritte

Egger: Ganz Österreich freut sich auf ein sicheres Aufsperren und die Möglichkeit, wieder zu Konsumieren und zu Unternehmen.

Wien (OTS) - „Dank erfolgreichem Krisenmanagement der Regierung wurde ein guter Weg gefunden, der sowohl im gesundheitlichen Bereich als auch in der Wirtschaft positive Wirkung zeigt. Die Inzidenz konnte im Laufe der vergangenen Wochen beachtlich reduziert werden und mit den Öffnungsschritten am 19. Mai können auch Unternehmer einen großen Schritt in Richtung lang erwarteter Normalität machen. Ganz Österreich freut sich auf ein sicheres Aufsperren und die Möglichkeit, wieder zu Konsumieren und zu Unternehmen “, so WB-Generalsekretär Kurt Egger.

Mit Planungssicherheit und Verantwortung in den Sommer

„Durch die Planungssicherheit für die anlaufende Sommersaison sind unsere Unternehmen perfekt vorbereitet, um den Bürgern unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ein sicheres Aufsperren zu gewährleisten. Die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen darf jedoch trotz der Vorfreude auf den 19. Mai nicht in Vergessenheit geraten. Der Impffortschritt und das flächendeckende Testangebot liefern eine Grundlage, um die Öffnungsschritte zu ermöglichen und werden auch weiterhin von großer Bedeutung sein, um nach und nach weitere Schritte in Richtung Freiheit gehen zu können“, so Egger abschließend.

