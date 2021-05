Start der Votingphase – Österreichpreis „Gemeinden für Familien“ 2021 für Projekte innovativer Bildungsangebote

Zertifiziert familienfreundliche Gemeinden haben Ihre Projekte mit innovativen Bildungsangeboten zum Österreichpreis „Gemeinden für Familien“ 2021 eingereicht

Wien (OTS) - Der Österreichpreis wird im Rahmen der Zertifizierung familienfreundlichegemeinde vergeben. Durch diese Initiative soll das Engagement der österreichischen Gemeinden in der Erweiterung, Vervielfältigung und Weiterentwicklung des familienfreundlichen Angebots als Vorbild dienen und andere Gemeinden dazu motivieren, sich verstärkt für Familienfreundlichkeit einzusetzen.

Aufgrund der neuen Herausforderungen, die sich im vergangenen Jahr ergaben, waren Gemeinden besonders im Bereich der Bildung gefordert. Themen wie Home Schooling und Distance Learning prägen nicht nur den Alltag der Erwachsenen und Kinder, sondern auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Daher wird der Österreichpreis 2021 in Kooperation mit UNICEF Österreich an Gemeinden mit innovativen Projekten im Bereich der Bildungspolitik verliehen, die Raum für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaffen und/oder den Bereich der Bildung weiterentwickeln sowie den (Lern-)Austausch von Kindern und Jugendlichen in diesen herausfordernden Zeiten ermöglichen.

Bürgerinnen und Bürger können für ihr Lieblingsprojekt bis zum 23. Mai abstimmen

Die eingereichten Projekte werden im Rahmen der Votingphase – in Kooperation mit der Regionalmedien Austria AG – anonym auf www.meinbezirk.at/s/oesterreichpreis2021 gelistet. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können für das Siegerprojekt in dem öffentlichen Online-Voting abstimmen. Zur Beurteilung gelangte rein die zum Schwerpunkthema eingereichte Maßnahme.

Das staatliche Gütezeichen für ein familienfreundliches Österreich

Insgesamt haben österreichweit bereits über 560 Gemeinden an der Zertifizierung teilgenommen und haben somit das staatliche Gütezeichen familienfreundlichegemeinde der Familie & Beruf Management GmbH angestrebt, das sind rund 27 Prozent aller österreichischen Gemeinden. Somit profitieren bereits über 2,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger, also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von den familienfreundlichen Maßnahmen. Alle Informationen zur Zertifizierung finden Sie unter www.familieundberuf.at

Weitere Informationen zum Österreichpreis finden Sie unter: www.familieundberuf.at/oesterreichpreis

Jetzt Stimme abgeben! Wählen Sie Ihr Lieblingsprojekt. Zum Voting

