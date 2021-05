Toto: Jackpots bei 13er und 12er – 15.000 Euro bzw. 8.000 Euro warten

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Mit zwei Jackpots endete die Toto Runde 18B am Wochenende. Es gab also keinen Dreizehner, wodurch es hier in der nächsten Runde um rund 15.000 Euro geht. Es gelang aber ebenfalls niemandem, auch nur zwölf Spiele richtig zu tippen, wodurch auch hier in der nächsten Runde ein Jackpot ausgespielt wird. Im Zwölfer-Topf werden rund 8.000 Euro liegen.

In der Torwette hielt der Jackpot im ersten Rang weiterhin allen Angriffen stand und geht ein weiteres Mal in die Verlängerung. Den Jackpot im zweiten Rang konnte ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich im Alleingang knacken. Er bekommt für vier richtig getippte Resultate mehr als 4.800 Euro. Er war mit einem Normalschein erfolgreich und scheiterte lediglich am +:2 zwischen Dortmund und Leipzig.

Annahmeschluss für die Runde 19A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 18B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 7.380,58 – 15.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 3.985,51 5 Elfer zu je EUR 177,10 42 Zehner zu je EUR 42,20 71 5er Bonus zu je EUR 10,30

Der richtige Tipp: 1 1 X 1 2 / X 2 2 1 X X 2 1 2 2 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 23.740,80 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 4.824,00 Torwette 3. Rang: 15 zu je EUR 48,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 147.353,10

Torwette-Resultate: 2:1 2:0 1:1 +:2 1:+

