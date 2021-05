500. Folge für „Hallo OKIDOKI“! Christina Karnicnik und Kater Kurt feiern am 15. Mai in ORF 1

Jubiläumsausgabe ab 8.00 Uhr mit Rückblicken auf die Highlights der vergangenen Jahre

Wien (OTS) - „Hallo OKIDOKI“ feiert die 500. Folge! Kater Kurt hat in der Ausgabe am Samstag, dem 15. Mai 2021, ab 8.00 Uhr in ORF 1 eine besondere Überraschung für Christina. Doch er ahnt nicht, dass auch Christina ihn überraschen will. Der Anlass dieser Doppel-Überraschung ist das große „Hallo OKIDOKI“-Jubiläum. Dazwischen gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten ORF-Kinderprogramm-Formaten wie dem „ABC Bär“ (8.05 Uhr), „Tolle Tiere“ (8.25 Uhr), „Schmatzo“ (8.45 Uhr), „1, 2 oder 3“ (9.05 Uhr), „Tom Turbo“ (9.35 Uhr) und vieles mehr.

Christina und Kurt blicken bei „Hallo OKIDOKI“ auf 500 Folgen mit unvergesslichen Momenten zurück: Dabei zu sehen gibt es nicht nur die lustigsten Hoppalas, Christina Karnicnik, Robert Steiner, Melanie Flicker und Christoph Hirschler plaudern aus dem Nähkästchen über ihre lustigsten Erlebnisse, die besten Drehs und worauf sie sich noch freuen. Außerdem gibt es einen Rückblick auf die kreativsten Kater-Kurt-Erfindungen und ehemalige und aktuelle Kinderreporter/innen erzählen von ihren Erlebnissen bei „Hallo OKIDOKI“ – von ihren liebsten Drehs, was sie alles gelernt haben und wie es für sie war, zum ersten Mal vor der Kamera zu stehen und im Fernsehen zu sein. Außerdem gibt es wie immer spannende Spiele und Mitmachaktionen sowie neue Trend-, Buch-, Film- und Spieletipps.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) findet sich zudem eine umfangreiche „OKIDOKI“-Kollektion mit beliebten Kindersendungen wie „Tom Turbo“, „ABC Bär“, „Forscherexpress“ u.v.m.

