Am 15. und 16. Mai öffnen 93 Schaugärten in allen Landesvierteln

LR Eichtinger: „Niederösterreich ist das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Schaugartentage in Niederösterreich, eine erfolgreich wiederkehrende jährliche Veranstaltungsreihe steht vor der Tür: Am Wochenende 15. und 16. Mai öffnen 93 Schaugärten in allen fünf Vierteln des Bundeslandes ihre Tore. Egal, ob Stifts-, Schloss-, Erlebnis- oder bezaubernde Privatgärten: bei den Schaugartentagen wird im ganzen Bundesland die ökologische Vielfalt der niederösterreichischen Gartenkultur präsentiert. Unternehmen Sie einen Ausflug in die Region, ob mit Familie, zu zweit oder auch allein, die Schaugärten bieten Erlebnis, Entspannung und Genuss in der Natur.

„Niederösterreich ist das ökologische Gartenland Nummer eins in Europa. Dank unserer Schaugärten blüht der Gartentourismus seit Jahren auf: Über drei Millionen Besucherinnen und Besucher suchen jährlich Erholung in Niederösterreichs Schaugärten“, so Landesrat Martin Eichtinger.

Einen besonderen Anreiz zum Besuch eines Schaugartens bietet das heurige Gewinnspiel mittels Sammelpass: 10 Stempel sammeln und den ausgefüllten Pass an schaugaerten @ naturimgarten.at übermitteln. Jede Einsendung eines vollständig ausgefüllten Sammelpasses wird mit einer Gratiseintrittskarte in einen unserer TOP-Schaugärten oder einem Gartenbuch belohnt. Zusätzlich wird unter allen Einsendungen als Hauptpreis ein Gartensommer-Wochenende für zwei Personen in Niederösterreich verlost.

„Alle 93 Schaugärten in Niederösterreich werden ökologisch nach den ,Natur im Garten‘ Kriterien ohne chemisch-synthetische Pestizide und Düngemittel sowie ohne Torf gepflegt. Die Schaugärten zeigen somit nicht nur die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten auf, sondern beweisen, dass das ökologische Garteln einen Mehrwert für die Menschen und die Natur bringt“, so „Natur im Garten“ Schaugärten-Obmann Reinhard Kittenberger.

Alle Informationen finden Sie unter www.naturimgarten.at/schaugärten

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse