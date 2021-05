Familienbund: Wahlfreiheit ist für Eltern entscheidend

Tag der Kinderbetreuung

Wien/St.Pölten (OTS) - Der 6. Österreichische Familienbericht, der die Dekade von 2009 bis 2019 abbildet, zeigt, dass die unverzichtbaren Leistungen, die Familien für die Gesellschaft erbringen, hierzulande auch entsprechend honoriert werden. Familienpolitische Meilensteine sind etwa der Familienbonus Plus, die stufenweise Anpassung der Familienbeihilfe oder die Maßnahmen zur Abfederung der Corona-Folgen.

„Neben einem fairen, finanziellen Ausgleich für Familien, ist der Ausbau der bedarfsorientierten Kinderbetreuung von entscheidender Bedeutung. Nur so können Eltern auch tatsächlich frei entscheiden, ob sie ihre Kinder lieber zuhause betreuen oder betreuen lassen möchten“, ist Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier überzeugt und sieht sich in den Ergebnissen des aktuellen Familienberichts bestätigt. Aus diesem geht hervor, dass neben den finanziellen Familienleistungen allein 442,5 Millionen Euro an Bundesmitteln von 2008 bis 2018 für den Ausbau der Kinderbetreuung investiert wurden.

„Hier befindet sich Österreich auf einem guten Weg. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass Familien echte Wahlfreiheit haben. Dazu braucht es einen guten Mix aus Geld- und Sachleistungen. Kinderbetreuung findet zuhause statt und in externen Betreuungseinrichtungen. Diese müssen so vielfältig sein wie die Familien und neben Krabbelstuben und Kindergärten auch familiennahe Angebote wie Tageseltern inkludieren“, so Baier weiter.

Anlässlich des Tages der Kinderbetreuung am 10. Mai betont Baier: „Die guten Rahmenbedingungen, die Familien in unserem Land vorfinden, sind das Resultat von jahrelanger, engagierter Arbeit tausender Kinderbetreuer/-innen. Tagtäglich kümmern sie sich um unsere größten Schätze und halten Eltern den Rücken frei. Ohne sie wäre all das nicht möglich. Das haben die Kinderbetreuer/-innen in der Corona-Krise wieder eindrucksvoll bestätigt, in der sie über sich hinausgewachsen sind. Dafür bedanke ich mich herzlich!“

