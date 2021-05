Corona-Virus: Aktuelle Kennzahlen aus Wien

Stand vom 10. Mai 2021

Wien (OTS/RK) - Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.



Stand Montag, 10. Mai 2021, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 136.334 positive Testungen bestätigt. 131.893 Personen sind genesen. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 2.256. Somit verzeichnet die Bundeshauptstadt aktuell 2.185 aktive Fälle.



Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:



184 Befunde vom 09.05.21

7 Befunde mehr vom 08.05.21

1 Befund mehr am 07.05.21

Keine Veränderung am 06.05.21

1 Befund weniger an den Tagen davor.



Gestern wurden in Wien 38.241 Corona-Testbefunde eingemeldet. Davon waren 13.287 PCR-Tests und 24.954 Antigen-Schnelltests.



43 Prozent der Personen, die zurzeit in Wien positiv getestet werden, sind zum Zeitpunkt des Tests ohne Symptome. Die Aufklärungsquote Wien beträgt derzeit 72 Prozent.



Die Gesundheitshotline 1450 hat 4320 Anrufe entgegengenommen.



Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621. (Schluss) red



