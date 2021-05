100 Tage Haft: CEU-Studenten machen auf Ahmed Samir Santawys 100. Tag in Haft aufmerksam

Mit dieser Kunstinstallation wollten wir nachdrücklich darstellen, was Ahmeds Abwesenheit für unsere Community bedeutet. Ahmed ist nicht hier, wo er hingehört, davon sind wir alle betroffen. Wir werden nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass er - wie so viele andere - in Ägypten inhaftiert ist. Die Welt darf nicht einfach zusehen, sondern muss die ägyptischen Behörden dazu drängen, Ahmed und alle anderen Studierende, die wie er zu Unrecht inhaftiert wurden, freizulassen. CEU Studentin und Mitorganisatorin der Kunstinstallation, Lilly Maria Schlagnitweit 1/2

Es ist eine Schande, dass ein junger Student ohne Verfahren und ohne begründetes Urteil unter menschenrechtswidrigen Umständen inhaftiert ist und daran gehindert wird, sein Studium fortzuführen. Es wird ihm verweigert, seine Familie oder Freunde zu sehen, er darf seine Meinung nicht frei äußern. CEU ist entsetzt über Ahmeds Inhaftierung und fordert seine sofortige und bedingungslose Freilassung. CEU-Präsident und Rektor Michael Ignatieff 2/2

Wien (OTS) - Am 11. Mai veranstaltet die Central European University (CEU) gemeinsam mit ihren Studierenden eine Kunstinstallation am Campus in Wien, um die Öffentlichkeit auf Ahmed Samir Santawys 100. Tag im Gefängnis aufmerksam zu machen. Als Symbol für Ahmeds Abwesenheit platzieren seine Kolleg*innen und Freund*innen 20 Kartonfiguren von Ahmed an all jenen Orten am Campus, an denen sich Ahmed während seiner Studienzeit in Wien aufhielt. Die Kartonfiguren wurden vom italienischem Künstlers Gianluca Costantini gestaltet. Eine Figur wird mit Blick zur Quellenstraße hin ausgerichtet sein, um Passanten auf die Installation hinzuweisen. Aufgrund von Covid-19 ist die Installation nicht öffentlich zugänglich, Fotos werden online unter folgendem Link zur Verfügung gestellt und können frei benutzt werden: https://www.flickr.com/photos/weareceu/albums/72157719126961767 (Photo credit: CEU/Adam Hushegyi)

„ Mit dieser Kunstinstallation wollten wir nachdrücklich darstellen, was Ahmeds Abwesenheit für unsere Community bedeutet. Ahmed ist nicht hier, wo er hingehört, davon sind wir alle betroffen. Wir werden nicht aufhören, darauf hinzuweisen, dass er - wie so viele andere - in Ägypten inhaftiert ist. Die Welt darf nicht einfach zusehen, sondern muss die ägyptischen Behörden dazu drängen, Ahmed und alle anderen Studierende, die wie er zu Unrecht inhaftiert wurden, freizulassen. “, sagte die CEU Studentin und Mitorganisatorin der Kunstinstallation, Lilly Maria Schlagnitweit.

CEU-Präsident und Rektor Michael Ignatieff fügte hinzu: „ Es ist eine Schande, dass ein junger Student ohne Verfahren und ohne begründetes Urteil unter menschenrechtswidrigen Umständen inhaftiert ist und daran gehindert wird, sein Studium fortzuführen. Es wird ihm verweigert, seine Familie oder Freunde zu sehen, er darf seine Meinung nicht frei äußern. CEU ist entsetzt über Ahmeds Inhaftierung und fordert seine sofortige und bedingungslose Freilassung. "

Der CEU- Student Ahmed Samir Santawy wurde am 1. Februar 2021 in Kairo festgenommen und beschuldigt, einer terroristischen Organisation anzugehören und falsche Nachrichten in den sozialen Medien zu verbreiten. Er befindet sich seit 1.Februar - immer noch ohne Anhörung oder rechtliche Vertretung - im berüchtigten Tora-Gefängnis in Untersuchungshaft. Zahlreiche Briefe, die den Appell der CEU auf sofortige Freilassung von Ahmed unterstützen, wurden weltweit veröffentlicht.

Die CEU verurteilt auf das Schärfste, dass Ahmed das Recht auf eine faire und transparente Anhörung durch die ägyptischen Behörden verweigert wird und forderte seine sofortige Freilassung! (Siehe frühere Aussagen https://www.ceu.edu/article/2021-02-18/ignatieff-calls-international-effort-ensure-release-ahmed-samir-santawy, https://www.ceu.edu/article/2021-02-24/statement-ceu-president-and-rector-michael-ignatieff-case-ahmed-samir-santawy)

Unterstützungsschreiben für Ahmed: https://www.ceu.edu/category/letters-support-ahmed-samir

#FreeAhmedSamir-Kampagne: https://www.facebook.com/FreeAhmedSamir

Die Aktion der CEU Studierenden wurde von einer Kunstinstallation inspiriert, die in Bologna auf die Situation von Patrick Zaky, Student der Universität Bologna, aufmerksam machte. Er ist seit über einem Jahr in Ägypten im Gefängnis interniert: https://www.ots.at/redirect/channeldraw

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela C. Topolnik

Senior External Relations Manager - Central European University (CEU)

topolnikm @ ceu.edu