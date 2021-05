Terminaviso: APA-Comm-Talk „Podcasts auf dem Vormarsch“

APA-Comm lädt am 20. Mai zum digitalen Talk – „Zuhören statt überhören: Podcasts auf dem Vormarsch“ – Podiumsdiskussion und Präsentation der PR-Trendradar-Umfrage

Wien (OTS) - Bunte Bilder, Videos, GIFs – wir verbringen etliche Stunden vor dem Bildschirm und werden mit jeglicher Form von visuellem Content konfrontiert. Für viele Userinnen und User heißt es daher „weniger ist mehr“, Augen entspannen und einfach nur zuhören. Momentan klettern Podcasts in der Prioritätenliste vieler Menschen immer weiter nach oben – Studien zufolge hören knapp 30 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßig Comedy-, Gesundheits-, Technik- oder Kultur-Podcasts. Für Contentanbieter ergibt sich damit die Möglichkeit, neben der teilweise bereits ausgereizten Bildschirmzeit zusätzliche Timeslots zu bespielen.

Viele Unternehmen, Privatpersonen und Medienhäuser sind bereits auf den Zug aufgesprungen und produzieren eigene Podcasts. Doch wie verbreitet sind diese in der Kommunikationsbranche wirklich? APA-Comm präsentiert am 20. Mai die aktuellen Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten PR-Trendradar-Umfrage.

Im Anschluss diskutieren Expertinnen und Experten unter anderem die Vor- und Nachteile von Audio. Was macht einen guten Podcast aus, gibt es eine optimale Länge? Was ist der entscheidende Faktor, um die gewünschten Zielgruppen anzusprechen und deren Aufmerksamkeit auch über längere Zeitspannen hinweg zu halten? Und wie lange hält der Podcast-Hype überhaupt noch an?

Das Event ist Teil der Jubiläumsmaßnahmen anlässlich des 75-jährigen Bestehens der APA als unabhängige genossenschaftliche Nachrichtenagentur im Eigentum österreichischer Medien. Weitere Informationen, Videos und Programmpunkte: www.apa.at/75-jahre.



Zur Anmeldung

Ergebnispräsentation PR-Trendradar: Lisa Patek (Marketagent)



Am Podium:



Philipp Bodzenta, Coca-Cola Österreich

Barbara Haas, WIENERIN-Podcast

Stefan Lassnig, Podcast Netzwerk Missing Link

Tatjana Lukáš, fjum - Podcast Institut

Julia Wippersberg, APA-OTS



Moderation: Alexander Raffeiner (Raffeiner Reputation)



Datum: 20.05.2021, 17:00 - 18:30 Uhr

Ort: Digitalevent

Wien, Österreich

Url: https://apa.at/event/apa-comm-talk-am-20-mai-2021/

