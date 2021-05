Corona-Krise führte zu Ausleih-Boom in den AK Kärnten-Bibliotheken

Die Menschen haben in Corona-Zeiten die Liebe zum Buch wiedergefunden“, so AK-Präsident Günther Goach.

Klagenfurt (OTS) - Die Zahl der entlehnten eBooks und physischen Medien aus den AK-Bibliotheken stieg im Jahr 2019 von rund 206.000 auf 307.000 Entlehnungen im Jahr 2020. Auch 2021 wurden in den ersten Monaten 56 Prozent mehr an Medien entlehnt als im vergangenen Jahr. „Die Menschen haben in Corona-Zeiten die Liebe zum Buch wiedergefunden“, so AK-Präsident Günther Goach.

Die Kurven der Statistiken in den Arbeiterkammer Bibliotheken zeigen steil nach oben. Was in Pandemie-Zeiten aus bekannten Gründen negativ interpretiert wird, ist im Falle von steigenden Ausleihzahlen mehr als nur positiv zu bewerten. Seit 2019 haben sich die Bücherentlehnungen aus den AK-Bibliotheken – physisch und digital – um die Hälfte verdoppelt. Von 206.351 Entlehnungen im Jahr 2019 stieg deren Anzahl auf 307.372 im Jahr 2020. „Trotz zweimonatiger Schließung der AK-Bibliotheken aufgrund der Lockdowns wurden so viele Medien wie noch nie verliehen“, erklärte Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken. „Viele Menschen haben das Lesen wieder für sich entdeckt, wodurch sie ihren Geist trotz Ausreisebeschränkungen auf Reisen schicken können“, so Huditsch. Dieser Entlehnungs-Boom konnte auch für 2021 mitgenommen werden, der selbst den Bibliotheksleiter ins Staunen versetzte: „Nach mehrmaliger Überprüfung der Zahlen der verliehenen Medien von 83.066 in den ersten vier Monaten 2021, ergab sich im Vergleich zu 2020 wiederum eine Steigerung von 56 Prozent. Die eBooks nicht miteingerechnet“. Zählt man diese jedoch hinzu, beläuft sich die Anzahl der Entlehnungen sogar auf rund 120.000 Medien.

Neue Angebotsvielfalt durch digitale Plattform

Im vergangen Winter stellten die Bibliotheken auf ein neues System (ak.overdrive.com) um, welches seit dessen Einführung neben digitalen Büchern, Hörbüchern, Sprachkursen und Zeitschriften auch Spezialsammlungen zu vorwissenschaftlichen Arbeiten und zu Gesundheitsberufen zur Verfügung stellt. „Die große Bandbreite des Angebots sowie die schnelle Verfügbarkeit von aktuellen Bestsellern rund um die Uhr wird von unseren Leserinnen und Lesern begeistert aufgenommen. Und auch über Leserwünsche freuen wir uns natürlich, die wir nach Möglichkeit gerne erfüllen“, ergänzt Huditsch.

Bücherangebot nutzen mit AK-Lesekarte

Bei Anmeldung auf der Website der AK und gegen eine einmalige Gebühr von zehn Euro wird sofort eine Lesekarte ausgestellt. Diese ist ein Leben lang gültig, außer das Angebot der AK-Bibliotheken wird drei Jahre lang nicht genutzt.

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre bzw. mit Schüler- oder Lehrlingsausweis lesen in den AK-Bibliotheken gratis.

Jetzt AK-Lesekarte holen: kaernten.arbeiterkammer.at/lesekarte

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Kärnten

Ferdinand Hafner

050 477 - 2401

f.hafner @ akktn.at

kaernten.arbeiterkammer.at