MORGEN - PK der Volkshilfe: Ö-weite Umfrage unter pflegenden Angehörigen zeigt enorme Belastungen

Betroffene fühlen sich von der Politik im Stich gelassen

Wien (OTS) - Die Volkshilfe Österreich hat zum Tag der Pflege eine Umfrage unter armutsbetroffenen pflegenden Angehörigen von an Demenz erkrankten Menschen in ganz Österreich durchgeführt. Wie geht es den pflegenden Angehörigen in Zeiten von COVID-19? Wie groß sind die Belastungen bei der Pflege und Betreuung zu Hause? Morgen stellen wir die Antworten im Rahmen einer Pressekonferenz vor:

PK: Volkshilfe Umfrage pflegende Angehörige

Dienstag, 11. Mai 2021

Online: https://we.livestream-you.com/volkshilfe-umfrage/

Die Übertragung startet um 9 Uhr

Ihre Gesprächspartner*innen:

Ewald Sacher, Präsident Volkshilfe Österreich

Erich Fenninger, Direktor Volkshilfe Österreich

Teresa Millner-Kurzbauer, Leitung Bereich Pflege und Demenzhilfe bei der Volkshilfe Österreich

