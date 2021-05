Expertensprechstunde für Klinische Studien

Forschung vorantreiben und Standort Österreich nachhaltig stärken: Wiener Unternehmen Gouya Insights bietet eine wöchentliche Sprechstunde für Klinische Studien.

Wien (OTS) - Klinische Studien sind zentraler Bestandteil medizinischer Forschung. Ohne solche Studien gäbe es keine zugelassenen Medikamente und die medizinische Entwicklung würde stillstehen.

Priv.-Doz. Dr. Ghazaleh Gouya Lechner möchte die klinische Entwicklung weiter vorantreiben und bietet ab sofort eine virtuelle Expertensprechstunde. Mit dieser wöchentlichen Sprechstunde möchten sie und ihr Team Wissenschaftlern, Bio- und Medtech-Unternehmen und allen, die sich mit klinischer Entwicklung von Arzneimitteln auseinandersetzen, eine Plattform mit fachgerechter Expertise bieten sowie Austausch anregen.

Der Anspruch ist es, den Forschungsstandort Österreich nachhaltig zu stärken. „In unserer Expertensprechstunde sollen erste Informationen über gemeinsames Verständnis, regulatorische Anforderungen, Ausmaß, Dauer, Design und Budget einer Klinischen Studie diskutiert werden“, erklärt PD Dr. Ghazaleh Gouya Lechner ihr neuestes Projekt. „Die Teilnehmer haben nach dem Gespräch ein klares Bild darüber, was notwendig ist, um in die klinische Phase zu treten, wie groß der Aufwand und das Ausmaß der Studie ungefähr sein wird sowie eine Kostenschätzung“. Die Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie und Klinische Pharmakologie hat langjährige klinische und wissenschaftliche Erfahrung sowie besonderes Know-how in der Klinischen Forschung. 2016 gründete sie ihr eigenes Unternehmen und ist damit österreichischer Branchenleader im Bereich Clinical Development. Ihr Anspruch ist stets praxisorientiert und wissenschaftsgeleitet.

Konkret steht das Team von Gouya Insights jeden Montag Vormittag nach Voranmeldung per Videokonferenz zur Verfügung.

Zwecks Vorbereitung wird um ein Kontaktaufnahme unter office @ gouya-insights.com gebeten.

