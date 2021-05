VP-Mahrer: „Angriffe von Links- sowie Rechtsextremisten auf Polizistinnen und Polizisten sind scharf zu verurteilen!“

Solidarischer Dank an all jene Einsatzkräfte, die tagtäglich für die Sicherheit in unserem Land sorgen, wäre mehr als angebracht!

Wien (OTS) - „Nach den neuerlichen Angriffen auf Polizistinnen und Polizisten bei der gestrigen Demonstration sind wir alle dazu angehalten, derartige Vorfälle scharf zu verurteilen. Es kann und darf in einem Land wie Österreich nicht der Fall sein, dass einige wenige Extremisten Leib und Leben von Einsatzkräften mittlerweile beinahe wöchentlich bewusst gefährden. Alleine bei der gestrigen Demonstration wurden acht Polizistinnen und Polizisten durch gewaltbereite Demonstranten unbestimmten Grades verletzt. Es ist evident, dass die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten aus einer Demonstration von Linksextremen kamen. Jetzt muss umgehend die Auswertung des dokumentierten Bild- und Videomaterials erfolgen, um die Verantwortlichen schnellstmöglich auszuforschen und zur Verantwortung zu ziehen“, so der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei, Karl Mahrer.

„Es wäre endlich an der Zeit, den Einsatzkräften, die in dieser herausfordernden Zeit teils Menschenunmögliches möglich gemacht haben und oftmals trotz widriger Umstände dennoch tagtäglich für die Sicherheit in unserem Land gesorgt haben, solidarisch zu danken. Klar ist auch, Extremismus, egal ob er von links oder rechts kommt, darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, betont Mahrer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/