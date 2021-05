Dienstag, 9.30 Uhr: Gemeinsam für echten Gewaltschutz!

Protestaktion der Frauenorganisationen am 11.4.2021 am Ballhausplatz

Wien (OTS) - Geeint stehen die Gewaltschutzorganisationen und viele weitere Organisationen der Zivilbevölkerung mit der Forderung nach mehr Geld – 228 Millionen Euro – für echten Gewaltschutz in Österreich am Ballhausplatz. Sie alle sagen: Vorbei mit den Ankündigungen! Vorbei mit den Versprechungen! Vorbei mit dem Bagatellisieren von Femiziden!

11 Femizide seit Jahresbeginn in Österreich sind genug. Für echte Sicherheit für alle Frauen in Österreich braucht es 228 Millionen für den Gewaltschutz und die Umsetzung der Istanbul-Konvention.

Gemeinsam setzen wir ein klares Zeichen und richten unsere Forderung an Bundeskanzler und Frauenministerin.



Zeit: Dienstag, 11.4.2021, 9.30 bis 10.30 Uhr

Ort: Ballhausplatz, 1010 Wien



Performance vor Ort: STAND-IN for OBRA

Konzept von Aiko Kazuko Kurosaki, Obfrau und Künstlerische Leitung von OBRA - One Billion Rising Austria

Veranstaltet vom Österreichischen Frauenring, Allianz Gewaltfrei leben, Frauenvolksbegehren u.v.m.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich willkommen!

Die Aktion findet unter Einhaltung der Covid-19-Auflagen statt. Das Tragen von FFP2-Masken und die Einhaltung des Mindestabstandes sind Pflicht!

Rückfragen & Kontakt:

Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800