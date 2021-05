Vorläufige Bilanz zu einer Kundgebung in Wien-Ottakring

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 08.05.2021

Vorfallsort: Wien-Ottakring

Neben einigen angezeigten Kundgebungen im Wiener Stadtgebiet fand eine davon im Bereich des Yppenplatzes in Wien-Ottakring mit rund 80 Teilnehmern statt.

Gegen 19:00 Uhr sammelten sich diese bei der U-Bahnstation Josefstätter Straße und gingen in Richtung Yppenplatz. Zeitgleich formierte sich eine nicht angezeigte Gegenkundgebung mit etwa 600 Teilnehmern. Diese errichteten Straßenblockaden, teils mit Gegenständen, und besetzten den Yppenplatz um die angezeigte Kundgebung augenscheinlich zu verhindern.

Aus diesem Grund begaben sich die rund 80 Kundgebungsteilnehmer erneut zurück zur U-Bahnstation. Nachdem sie diese betreten hatten, versuchten einige Teilnehmer der Gegenkundgebung ebenfalls ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Um ein Aufeinandertreffen beider Gruppierungen zu verhindern sicherten Polizisten die U-Bahnstation ab. Daraufhin wurden die Beamten mit Flaschen und pyrotechnischen Gegenständen beworfen. Bei dem Vorfall wurden fünf Polizisten verletzt. Im Zuge der Anhaltung einiger mutmaßlicher Angreifer, kam eine Person zu Sturz, sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

In der Zwischenzeit wurden die Blockaden von Polizisten aufgelöst, wobei es zu keinen Zwischenfällen kam.

Gegen 21:00 Uhr wurde die angezeigte Kundgebung am Yppenplatz für beendet erklärt. Die Teilnehmer wurden daraufhin zur U-Bahnstation Alser Straße begleitet. Auf Grund des einsatztaktischen Vorgehens wurde auch hier ein Aufeinandertreffen verhindert.

Im Laufe des Einsatzes wurde eine Person wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen, einige Personen angezeigt. Ein geparkter PKW wurde im Zuge des Demonstrationsgeschehens durch den Wurf eines Gegenstandes beschädigt.

