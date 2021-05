„Starmania 21“: Anna Buchegger singt sich im großen Finale zum Sieg

Bis zu 739.000 beim Finale; Topwerte bei Marktanteilen; 3,4 Millionen mit „Starmania“-Staffel erreicht; Tour-Start im Juli

Wien (OTS) - Anna Buchegger singt sich zum Sieg. Die Salzburgerin wurde im direkten Duell mit Fred Owusu bei der letzten Entscheidung des Showabends „Starmania 21 – Die besten 2“ vom Publikum zur großen „Starmania 21“-Siegerin gewählt. „Sieger oder Verlierer gibt es ja eigentlich nicht in der Musik. Der Sieg fühlt sich natürlich sehr gut an und es ist voll die Bestätigung. Ich bekomme viele nette Nachrichten zugeschickt und das ist voll schön“, so Anna Buchegger nach der Show.

Bis zu 739.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten gestern, am Freitag, dem 7. Mai 2021, ab 20.15 Uhr in ORF 1 das große Finale von „Starmania 21“. Sowohl die Präsentation der Songs („Starmania 21 – Die besten 4“ mit durchschnittlich 481.000 Seherinnen und Sehern und 16 Prozent MA bei 12+ bzw. „Starmania 21 – Die besten 3“ mit durchschnittlich 651.000 Seherinnen und Sehern und 21 Prozent MA bei 12+) als auch das finale Voting bei „Starmania 21 – Die besten 2“ (696.000 Seher/innen und 26 Prozent MA) erzielten Top-Werte.

Besonders erfolgreich war die gestrige Show auch beim jungen Publikum: „Starmania 21 – Die besten 3“ und „Starmania 21 – Die besten 2“ erreichten 34 bzw. 39 Prozent Marktanteil (12 bis 29 Jahre). In der Zielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile im großen Finale bei 33 Prozent. „Die besten 3“ erreichten 33 Prozent der zu diesem Zeitpunkt fernsehenden Menschen in Österreich.

3,4 Millionen sahen „Starmania 21“-Staffel – Top-Quoten beim jungen Publikum

Besonders für das junge Publikum (12-29) war das Angebot in den vergangenen 10 Wochen mit Marktanteilen von bis zu 45 Prozent und 28 Prozent im Schnitt sowie durchschnittlich 25 Prozent bei den Zwölf-bis 49-Jährigen sehr attraktiv. Das ist im deutschen Sprachraum und europaweiten Vergleich ein Spitzenwert. Insgesamt wurden 3,4 Millionen Österreicher/innen über zwölf Jahren erreicht (weitester Seherkreis) – das entspricht rund 45 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+. Durchschnittlich verfolgten 584.000 Menschen in Österreich (Marktanteile 18/25/28 Prozent) die „Starmania 21“-Ausgaben (Show und Entscheidung) in ORF 1.

ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer: "Große Talente, beste Unterhaltung und zehn unvergessliche Showabende made in Austria. Der Erfolg von ,Starmania 21‘ unterstreicht den Stellenwert rot-weiß-roter Unterhaltung in ORF 1 und zeigt eindrucksvoll die integrative Kraft unseres Showformats. Sehr stolz macht mich die sehr positive Resonanz auf die so unterschiedlichen Kandidatinnen und Kandidaten. Diese gelebte Diversität und Wertschätzung zeigt nicht nur die musikalische Bandbreite Österreichs, der wir Rechnung trugen, sondern war für viele Menschen jeden Freitag ein großes Identifikationsmoment. Besonders freut mich deshalb, dass ,Starmania 21‘ beim jungen Publikum zum großen Erfolg wurde – da es uns gelungen ist, über viele Wochen ein relevantes, weil authentisches Showformat anzubieten. Dies wurde von den jungen Menschen in Österreich sehr honoriert."

ORF-TV-Unterhaltungschef Alexander Hofer: "Ich gratuliere Anna Buchegger sehr herzlich. Sie ist die verdiente Siegerin in einem großen Showfinale. ‚Starmania 21‘ bot all jenen, die Konzerte und Live-Publikum schmerzhaft vermissen, die größte TV-Bühne des Landes, vor der sich jeden Freitag rund 600.000 Fans versammelt haben, um gemeinsam etwas Besonderes zu erleben. Herzlichen Dank an das gesamte Team vor und hinter Kamera für unvergessliche Show-Momente unter schwierigen Bedingungen – allen voran Arabella Kiesbauer und Philipp Hansa, Regisseur Kurt Pongratz, Mastermind Mischa Zickler und Sendungsverantwortlicher Markus Grieshofer."

Anna Buchegger am Montag, dem 10. Mai, live zu Gast im Ö3-Wecker, bei „Guten Morgen Österreich“ und in „Studio 2“. Die „Seitenblicke“ berichten bereits heute, am 8. Mai, ausführlich über das Finale und im Sommer gehen die „Starmaniacs“ auf große Live-Tour durch Österreich.

„Starmania 21 – Live on Tour”

Vanessa Dulhofer, Tobias Hirsch, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher und Philip Piller – diese „Starmaniacs“ gehen im Sommer auf große Live-Tour durch Österreich. Bei den Open-Air-Konzerten in Linz, Innsbruck, Wien, Graz und St. Pölten präsentieren sie – unter Einhaltung aller dann geltenden Sicherheitsmaßnahmen – ein Hitfeuerwerk der Sonderklasse mit ihren Songs aus den Finalshows, Duetten und Gruppennummern. Abgerundet werden die Live-Events mit einem eigens arrangierten Opening, Rückblicken auf die Highlights und die bewegendsten Momente der Show und auch eigenen Songs der „Starmaniacs“. Tickets sind auf oeticket.com sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket @ nxp.at erhältlich. Im Falle einer coronabedingten Absage der Tour oder einzelner Konzerte wird der Ticketpreis rückerstattet.

„Starmania 21 – Live on Tour“ – die Tourdaten (Beginn jeweils 17.00 Uhr):

Samstag, 31. Juli: Linz – Jahrmarktgelände Urfahr

Samstag, 7. August: Innsbruck – Olympiaworld

Freitag, 13., und Samstag, 14. August: Wien – Galopprennbahn Freudenau

Samstag, 21. August: Graz – Freiluftarena B (Messegelände) Samstag, 28. August: St. Pölten – VAZ St. Pölten

Starmania online

Auf starmania.ORF.at stehen noch für 30 Tage Story, Videos, Fotos etc. zur heurigen Staffel zum Nachlesen und Nachsehen bereit. Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) sind außerdem alle TV-Shows für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung des Finales in einem „Im Fokus“-Video-on-Demand-Themencontainer abrufbar.

