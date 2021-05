Blimlinger/Voglauer zum 8. Mai: Tag der Freude

Grüne: „Politische Bedeutung des österreichischen Widerstands bei der Staatswerdung ist zu würdigen.“

Wien (OTS) - Der 8. Mai ist ein Tag der Freude über die Befreiung über die nationalsozialistische Herrschaft und der Gedenktag an die Millionen Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. „Den Opfern und dem Widerstand soll heute auf besondere Weise gedacht werden, denn nach wie vor sind wir vor rassistischen und extremistischen Tendenzen nicht gefeit“, sagt heute Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger, Historikerin und Sprecherin für Gedenkpolitik der Grünen.



Dem Widerstand gegen die Nationalsozialisten gilt die historische Anerkennung seiner Leistungen in der Geschichtspolitik und seiner Bedeutung bei der Staatswerdung, betonen die Grünen.



„Es liegt an uns allen eine freie und demokratische Gesellschaft zu gestalten. Es reicht nicht aus, an einigen wenigen Tagen im Jahr politisch korrekt zu sprechen und zu handeln, sondern täglich den demokratiepolitischen Untergrabungen der österreichischen Verfassung entgegenzutreten. Nur mit klarer Abgrenzung verhindern wir Verhältnisse, wie wir sie in Österreich nie wieder haben möchten“, so Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer, Sprecherin für Volksgruppen und Strategien gegen Rechtsextremismus der Grünen.

