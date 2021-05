„profil“-Umfrage: Klare Mehrheit will ins Gasthaus

Gasthausbesuch erstes Ziel nach Öffnung; aber 27% vermeiden Aktivitäten

Wien (OTS) - Für 46% der Österreicher hat ein Besuch im Gasthaus nach dem Ende des Lockdowns am 19. Mai oberste Priorität. Dies belegt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für das aktuelle Nachrichtenmagazin „profil“. 12% planen einen Kurzurlaub in Österreich. Jeweils 10% wollen shoppen, Kulturveranstaltungen besuchen oder ins Fitnesscenter gehen. 7% planen, als erstes eine Sportveranstaltung besuchen zu wollen. Allerdings geben 27% der Befragten an, auf solche Aktivitäten vorerst verzichten und weiterhin vorsichtig sein zu wollen. (n=500; Schwankungsbreite: +/- 4,4%)

