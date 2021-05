ORF-„Pressestunde“ mit Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, ÖVP

Am 9. Mai um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Gastronomie, Tourismus, Sport und Kultur können mit 19. Mai wieder öffnen. Sicherheitskonzepte und der Grüne Pass für Getestete, Genesene und Geimpfte sollen die Öffnungsschritte begleiten. Aber noch sind viele Details unklar. Unter welchen Voraussetzungen hält Tourismusministerin Elisabeth Köstinger die Reisefreiheit im Sommer für möglich? Wie will man einen datenschutzrechtlich unbedenklichen Grünen Pass gewährleisten? Kommt damit die Impfpflicht durch die Hintertür, wie Kritikerinnen und Kritiker befürchten? Können Konsumentinnen und Konsumenten mit Wohnzimmertests Restaurants und Hotels besuchen? Und mit welchen Maßnahmen will die Regierung die hohe Arbeitslosigkeit im Tourismus und in der Gastronomie bekämpfen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 9. Mai 2021, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Klaus Herrmann

„Kronen Zeitung“

und

Simone Stribl

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at