Die neue Version von Arria NLG für Tableau 3.0 enthält Apps zur Erzeugung natürlicher Sprache, die einem Assistenten ähneln, und eine NLQ-Plattform namens Arria Answers

Morristown, New Jersey (ots/PRNewswire) - Release 3.0 erweitert die bestehende "Out-of-the-Box"-Erfahrung um eine wachsende Anzahl vorgefertigter Analysen für benutzerkonfigurierbare Erzählungen und eine eingebettete Chat-Plattform, mit der Sie Daten abfragen können - und das alles ohne Programmieraufwand.

Arria NLG kündigte heute die neueste Version seiner erweiterten Tableau-Dashboard-Erweiterung an, die erweiterte Self-Service-Analysen für ein sofortiges Datenverständnis liefert.

Diese neueste Version der NLG-Technologie von Arria bietet eine neu gestaltete Out-of-the-Box-Erfahrung mit einem erweiterten Satz von vorgefertigten Analysen, die sofort kontextualisierte schriftliche Zusammenfassungen erzeugen, die die Erkenntnisse innerhalb der Dashboard-Visualisierungen und der zugrunde liegenden Daten beschreiben. Kritische Informationen, die in den Bildern allein verloren gehen könnten, werden sofort aufgedeckt, kommuniziert und verstanden, ohne dass eine zeitaufwändige oder komplexe Erkundung erforderlich ist. Auf die Fähigkeiten der Technologie kann über diese assistentenähnlichen "Apps" zugegriffen werden, ebenso wie über die eingebettete Plattform für natürlichsprachliche Abfragen (NLQ - Natural Language Query) namens Arria Answers.

Mit der vordefinierten Trendanalyse können Benutzer beispielsweise Berichte erstellen, die mehrere Dimensionen aufschlüsseln und bemerkenswerte Veränderungen hervorheben, wie z. B. eine Analyse der monatlichen Umsätze aufgeschlüsselt nach Land, Produkt und Markt, die in Worten einen bisher nicht gesehenen Trend des Umsatzwachstums in einer bestimmten Region offenbart. Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Daten automatisch in Klartextberichte umwandeln, die jeder lesen und einheitlich interpretieren kann.

"Die Arria Dashboard-Erweiterung für Tableau entspricht unserer Mission, Menschen dabei zu helfen, Daten zu sehen und zu verstehen", sagt Brian Matsubara, RVP Global Technology Alliances bei Tableau. "Natürliche Sprache kann die Benutzererfahrung verbessern und sofortige Dateneinblicke liefern, unabhängig von der Rolle. Diese Version macht es wirklich einfach für Leute, die keine Business-Analysten oder Datenwissenschaftler sind, ihre Fragen schnell beantwortet zu bekommen."

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Unternehmen auf der ganzen Welt danach streben, Datenanalysestrategien zu entwickeln, die die Effizienz steigern, den Geschäftserfolg verfolgen und den ROI optimieren. Das Aufspüren der entscheidenden Erkenntnisse in großen, oft komplexen Datensätzen ist grundlegend für den Erfolg eines jeden Datenanalyseprogramms, aber dies ist eine Herausforderung, mit der viele Unternehmen immer noch konfrontiert sind. Mit Arria für Tableau 3.0 haben Dashboard-Anwender - sowohl solche mit als auch solche ohne Datenanalysekenntnisse - Zugang zu Visualisierungen, die durch Erklärungen in natürlicher Sprache unterstützt werden. Der Betrachter muss nicht mehr versuchen, die Geschichte, die die Graphen, Diagramme und Tabellen vermitteln sollen, zu verstehen; die Datengeschichte wird in Worten erzählt, die jeder verstehen kann.

Gartner rät: "Um den Wert des Einsatzes von Analytics-, BI- und Data-Science-Lösungen zu maximieren, sollten Daten- und Analytics-Verantwortliche ... die Konsumenten von analytischen Inhalten unterstützen, indem sie verbraucherfreundlichere Funktionen wie automatisierte Einblicke, Data Storytelling und Kataloge einsetzen."

"Eine wirklich datengetriebene Kultur braucht eine Datenkompetenz-Strategie, die Daten demokratisiert, ihre Stakeholder einbindet und eine schnelle Nutzerakzeptanz erreicht. So optimieren Sie den Geschäftswert von BI", erklärt Sharon Daniels, CEO, Arria NLG. "Tableau ist führend bei der Demokratisierung von Daten und die neueste Version unserer Erweiterung treibt diese Demokratisierung weiter voran. Einblicke und Antworten, die in einfacher Sprache geschrieben sind, ermöglichen es den Benutzern, schnell die benötigten Informationen zu erhalten. Gründliches Datenverständnis führt zu Maßnahmen in einem beschleunigten Zeitrahmen; besser informierte Entscheidungen führen zu Kosteneinsparungen und erfolgreichen Geschäftsergebnissen."

Arria for Tableau 3.0 bringt natürliche Sprache in Tableau-Dashboards und verändert die Art und Weise, wie Anwender mit ihren Daten interagieren, sie verstehen und Maßnahmen ergreifen.

Um mehr über Arria für Tableau 3.0 zu erfahren, sehen Sie sich dieses Einführungsvideo an oder kontaktieren Sie Arria.

Informationen zu Arria NLG

Arria ist der weltweit führende Anbieter von Technologie zur Erzeugung natürlicher Sprache (NLG - Natural Language Generation). Die Arria-Software repliziert den menschlichen Prozess der fachkundigen Analyse und Kommunikation von Datenerkenntnissen. Arria verwandelt Datenmengen dynamisch in geschriebene oder gesprochene Erzählungen in Maschinengeschwindigkeit und in großem Maßstab, indem es Daten die Kraft der Sprache verleiht. Arria bietet sowohl vorgefertigte, sofort einsatzbereite NLG-Apps als auch die Möglichkeit, eigene Projekte zu erstellen und anzupassen. Arria bietet Lösungen für mehrere vertikale Branchen an.

