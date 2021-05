Einladung zur Online-PK: "Greiner zieht Bilanz: Jahrespressekonferenz 2020"

Wien/Kremsmünster (OTS) - Im pandemiegeprägten Krisenjahr 2020 erwies sich Greiner als verlässlicher Partner für Kunden und Geschäftspartner. Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie leistete Greiner einen unverzichtbaren Beitrag zu den Themen, die in der Krise in den Fokus rückten: Vor allem für die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen waren Medizinprodukte made by Greiner nahezu unverzichtbar.

Auch im Bereich Verpackungen punktete Greiner im Krisenjahr mit den Themen Hygiene und Haltbarkeit.

Unter Strich kann Greiner dadurch das beste Konzernergebnis in der mehr als 150-jährigen Unternehmensgeschichte präsentieren.

Wir laden Sie herzlich ein zur Online-Pressekonferenz am Dienstag, 11. Mai, 9 - 10 Uhr

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Axel Kühner, Vorstandsvorsitzender Greiner AG





Hannes Moser, Finanzvorstand Greiner AG

Rückfragen & Kontakt:

Karin Windpessl

Unternehmenskommunikation

0664 9676512

presse @ greiner.com, www.greiner.com