Radl’n mit Manner – die Sommerpromotion 2021

Radurlaube zu gewinnen

Wien (OTS) - Radfahren ist eine der Lieblings-Freizeitaktivitäten der Österreicherinnen und Österreicher im Sommer. Was dabei nicht fehlen darf ist der perfekte süße Begleiter für den Glücksmoment und Energiekick zwischendurch: die Mannerschnitte. Mit der perfekten Größe passt sie in jede Radtasche, ist leicht zu öffnen, schmilzt nicht und gibt Kraft für die anstrengendsten Etappen. Daher steht die Sommerpromotion 2021 bei Manner unter dem Motto: „Radl’n mit Manner“.

Sichtbar ist die Promotion sowohl am POS, aber auch online sowie bei der Manner Sommer-Tour in verschiedenen österreichischen Einkaufscentren. Zwischen dem Startschuss am 11. Juni und der Zieleinfahrt am 11. September winkt allen Teilnehmern des Promotion Gewinnspiels die Chance auf insgesamt zehn unvergessliche Familien-Radurlaube in den schönsten Regionen Österreichs, die gemeinsam mit den Kooperationspartnern „Österreich Werbung“ und den Tourismusorganisationen aus den jeweiligen Bundesländern verlost werden. Von der gemütlich-genussvollen Radtour bis hin zum sportlich herausfordernden Mountainbiking, hier ist für jeden das Richtige dabei!

Von Juni bis Ende September gibt es dazu zahlreiche Aktivitäten: allen voran das Online Gewinnspiel und Großplatzierungen am POS. Sticker auf den Produkten, aber auch die 8er Manner Original Neapolitaner Schnitten und 6er Vollkorn Schnitten weisen zusätzlich auf die Promotion hin. Die beliebte Sommer-Roadshow findet 2021 in verschiedenen Einkaufscentren in den Bundesländern statt.

Unvergessliche Radurlaube auf www.manner.com gewinnen

Von Juni bis September gibt es auf www.manner.com alle drei Wochen eine neue Aufgabe für Radfans. Online gilt es, die jeweilige Gewinnfrage richtig zu beantworten und damit an der Verlosung einer der Radurlaube für die Sommersaison 2022 teilzunehmen. Insgesamt werden 10 Urlaube in hochwertigen Unterkünften in verschiedenen Regionen Österreichs verlost. Je nach Destination gibt es attraktive Extraleistungen rund um das Thema Genussradl´n oder Mountainbiken wie E-Bike Verleih, Rad Touren, Gutscheine für Bike-Parks etc. Die genauen Preisbeschreibungen sind unter der jeweiligen Gewinnspielfrage und in den Teilnahmebedingungen angeführt.

Heute schon vom nächsten Urlaub in Österreich träumen!

„Eine Radtour gehört für viele zum perfekten Sommer dazu. Und dabei darf die Mannerschnitte nicht fehlen. Die Sommerpromotion unter dem Motto Radl‘n mit Manner ist daher eine tolle Verknüpfung und die Radurlaube ein begehrter Gewinn,“ freut sich Mag. Ulf Schöttl, Marketingleiter Manner über den Start der Promotion.

Den Sommer mit Manner genießen. Denn: rosa macht glücklich!

