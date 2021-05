ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 19 von 10. Mai 2021 bis 16. Mai 2021)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 10. Mai 2021

BM Alexander Schallenberg nimmt am Rat für Auswärtige Angelegenheiten teil (Brüssel)

10:00-11:00 BM Klaudia Tanner präsentiert gemeinsam mit Herrn Univ. Prof. Dr. Wolfgang Mueller den Bericht der Kommission zur Evaluierung des gesamten Heeresgeschichtlichen-Shop-Warenangebots (BMLV, Festsaal, Roßauer Lände 1, 1090 Wien)

17:00 MEP Lukas Mandl tauscht sich bei einem Online-Talk auf Instagram mit der JVP Vorarlberg über die Arbeit im Europaparlament und die aktuellen europapolitischen Herausforderungen aus (virtuell)

Dienstag, 11. Mai 2021

10:00 Othmar Karas, Präsident des Hilfswerk Österreich, lädt zur Pressekonferenz des Hilfswerks gemeinsam mit dem IHS zum Thema Pflegereform

12:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nimmt an der Eröffnung der künstlerischen Installation anlässlich des Jahres des Ehrenamts am Heldenplatz teil (Heldenplatz, 1010 Wien)

19:00 MEP Lukas Mandl spricht bei der virtuellen Bildungsveranstaltung der ÖCV-Hochschulverbindung Austria Innsbruck über die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union als Friedensprojekt (virtuell)

Mittwoch, 12. Mai 2021

Ministerrat (BKA, 1010 Wien)

09:30 BM Margarete Schramböck lädt zum „1. Treffen der Steuerungsgruppe der Standortstrategie 2040“

14:00 BM Margarete Schramböck nimmt an der Veranstaltung „Future of Digital Business, Future of Software Days“ mit schwedischem Minister Ygeman teil (virtuell)

Donnerstag, 13. Mai 2021

BM Alexander Schallenberg nimmt am C5 + Ukraine-Außenministertreffen teil (Bratislava)

