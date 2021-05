Einladung zur Pressekonferenz „Jugend in der Covid-Pandemie“

Wien (OTS) - Die Covid-Pandemie belastet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderem Ausmaß. So weist laut einiger Studien rund die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen mittlerweile depressive Symptome auf. Die Bevölkerungsgruppe, die langfristig die Krisenkosten bezahlen muss, ist also jene, die besonders darunter leidet und der – aus unserer Sicht – viel zu wenig Beachtung geschenkt wird.

Das Ökosoziale Forum Österreich & Europa, das Ökosoziale Studierendenforum und das Ökosoziale SchülerInnenforum fordern daher von der Bundesregierung eine „Zukunftsmilliarde“, um Maßnahmen zur Abfederung von Pandemiefolgen für junge Menschen zu finanzieren. Vorschläge für diese Maßnahmen werden im Rahmen einer gemeinsamen Online-Pressekonferenz präsentiert.

Christiane Spiel: Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats, Ökosoziales Forum Österreich & Europa; Bildungspsychologin

Hans Mayrhofer: Ökosoziales Forum Österreich & Europa

Jasmin Weingartner: Ökosoziales SchülerInnenforum

Veronika Hebenstreit: Ökosoziales Studierendenforum

Im Anschluss stehen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Interviews und Fragen zur Verfügung.



Pressekonferenz „Jugend in der Covid-Pandemie“

Thema: „Zukunftsmilliarde“ für die Generation Corona und für die Zukunft der Bildung



Datum: 12.05.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Online

Online, Österreich

Ökosoziales Forum Österreich & Europa

Michaela Hickersberger

hickersberger @ oekosozial.at

43/680/552 08 96