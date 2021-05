PHARMIG erweitert Präsidium und Vorstand

Eine neue Vizepräsidentin sowie vier neue Mitglieder im Vorstand des Verbandes wurden im Rahmen der diesjährigen PHARMIG-Generalversammlung gewählt.

Wien (OTS) - Im Zuge der heute abgehaltenen Generalversammlung der PHARMIG, des Verbands der pharmazeutischen Industrie Österreichs, wurden neue Mitglieder in den Vorstand sowie in das Präsidium gewählt. Ina Herzer, Geschäftsführerin der Merck Sharp Dohme Ges.m.b.H., übernimmt ab sofort die Funktion der Vizepräsidentin, neben den schon amtierenden Vizepräsidenten Prof. Dr. Robin Rumler (Pfizer) und Dr. Bernhard Wittmann (Sigmapharm). Der Vorstand wurde um Dipl.-Math. Susanne Erkens-Reck, Geschäftsführerin bei Roche Austria GmbH, Dr. Shirley Gil Parrado von Novartis Pharma GmbH, Lieven Hentschel von Bayer Austria Gesellschaft m.b.H. und Lauri Lindgren von Amgen GmbH erweitert.

Anlässlich ihrer Wahl sagt PHARMIG-Präsident Philipp von Lattorff, MBA: „ Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein starker Standort für die medizinische Versorgung Österreichs ist. Damit ist auch eine kontinuierliche und zeitgemäße Weiterentwicklung der Bereiche Forschung und Produktion in diesem Land verbunden. Von einem starken Standort und damit einhergehend auch von einer qualitätsvollen, umfassenden medizinischen Versorgung profitieren wir als Bürgerinnen und Bürger wie auch als Patientinnen und Patienten. Das spornt uns an, gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitswesen und auf Basis der Expertise unserer Kolleginnen und Kollegen im Verbandsvorstand, in den Gremien und in unseren Mitgliedsunternehmen an den gesundheitspolitischen Herausforderungen zu arbeiten. “

Präsidium der PHARMIG:

Philipp von Lattorff, MBA (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG) (Präsident)

Ina Herzer (Merck Sharp Dohme Ges.m.b.H.) (Vizepräsidentin)

Prof. Dr. Robin Rumler (Pfizer Corporation Austria GesmbH) (Vizepräsident)

Dr. Bernhard Wittmann (Sigmapharm Arzneimittel GmbH) (Vizepräsident)

Vorstandsmitglieder der PHARMIG:

Dipl.-Math. Susanne Erkens-Reck (Roche Austria GmbH)

Dr. Shirley Gil Parrado (Novartis Pharma GmbH)

Lieven Hentschel (Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.)

Ing. Mag. Roland Huemer (Richter Pharma)

Dipl.-Kfm. Wolfgang Kaps (Sanofi Aventis)

Mag. (FH) Elisabeth Keil (Daiichi Sankyo)

Gen. Kons. Dkfm. Dr. Johann F. Kwizda (Kwizda Pharma)

Lauri Lindgren (Amgen GmbH)

Dr. Beate Pettinger-Natmeßnig (CSL Behring)

Mag. Ingo Raimon (AbbVie)

Mag. Elgar Schnegg, MBA (Ratiopharm)

Mag. Wolfgang Wacek (Sanova Pharma)

Informationen dazu auch unter https://www.pharmig.at/der-verband/über-uns/.

Fotos stehen hier zum Download zur Verfügung.

Über die PHARMIG: Die PHARMIG ist die freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie. Derzeit hat der Verband ca. 120 Mitglieder (Stand Mai 2021), die den Medikamenten-Markt zu gut 95 Prozent abdecken. Die PHARMIG und ihre Mitgliedsfirmen stehen für eine bestmögliche Versorgungssicherheit mit Arzneimitteln im Gesundheitswesen und sichern durch Qualität und Innovation den gesellschaftlichen und medizinischen Fortschritt.



