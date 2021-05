SPÖ-Termine von 10. Mai bis 16. Mai 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 10. Mai 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "‘Die Freiheit, frei zu sein‘ - Gespräche über Demokratie und Solidarität!“, kuratiert von Elisabeth Scharang, findet eine YouTube Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ mit Ulrike Guérot zum Thema „Mehr Freiheiten für Geimpfte oder Beschränkungen für alle? - Über die neue Freiheit in einer Post-Corona Gesellschaft und die Solidarität in Zeiten von ‚Impfprivilegien‘“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/43bw55a2.

DIENSTAG, 11. Mai 2021:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ des Bruno Kreisky Formus, kuratiert von Robert Misik, findet ein ZOOM Live Talk/FACEBOOK Live mit Andreas Malm zum Thema „How to blow up a pipeline - Learning to Fight in a World on Fire“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/43bw55a2.

MITTWOCH, 12. Mai 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Philoxenia“ des Bruno Kreisky Forums, kuratiert von Tessa Szyszkowitz, findet ein ZOOM Live Talk/FACEBOOK Live mit Kristen R. Ghodsee zum Thema „Why women have better sex under socialism - And other arguments for economic independence“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/43bw55a2.

