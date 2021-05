Gewaltbereitschaft – Erziehungsfrage Mann, PCR-Test-Skandal und ein Leben lang impfen

Links. Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher, am So., 09.05., ab 21:50 Uhr bei ServusTV

Wals (OTS) - Zum Duell der Meinungsmacher und den aktuellen Themen "Gewaltbereitschaft: Brauchen Männer eine bessere Erziehung?", "Tiroler PCR-Test-Skandal: Wer testet die Tester?" und "Nach den Öffnungen im Mai: Impfen ein Leben lang?" lädt Moderatorin Katrin Prähauser diesen Sonntag Barbara Tóth (Ressortleiterin Politik „Falter“), Andreas Mölzer (Publizist und Journalist „Zur Zeit“), Anna Dobler (Journalistin „Exxpress“) und Walter Hämmerle (Chefredakteur „Wiener Zeitung“) ein.



Erziehungsfrage Mann

Österreich ist das einzige Land innerhalb der EU, in dem es mehr weibliche als männliche Mordopfer gibt. Sozialminister Wolfgang Mückstein appelliert jetzt an die Verantwortung der Männer. Mit einer Kampagne will er für Aufklärung sorgen. Brauchen Männer Aufklärung? Muss man wirklich alle Männer in die Verantwortung nehmen? Und ist das ein österreichisches Phänomen?

PCR-Test-Skandal

Ein Urologe mit Berufsverbot bekommt vom Land Tirol den Auftrag, PCR-Tests durchzuführen. 8 Millionen Euro hat er dafür kassiert. Jetzt gibt es massive Ungereimtheiten bei 220.000 Testergebnissen. Wer testet eigentlich die Tester? Haben die falschen Ergebnisse zu überzogenen Maßnahmen geführt? Und wer trägt die Verantwortung?

Impfen ein Leben lang

Am 19. Mai öffnet Österreich weitgehend wieder. Bisher hat ein Drittel der österreichischen Bevölkerung die erste Coronavirus-Schutzimpfung erhalten. Doch schon jetzt wird die nächste Impfrunde im Herbst diskutiert und Österreich kauft im großen Stil Impfvorräte für die kommenden Jahre. Müssen wir uns ein Leben lang gegen Corona impfen? Wie sinnvoll ist die Impfung für Kinder? Und was passiert mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen?



Die Gäste:



Barbara Tóth, Ressortleiterin Politik („Falter“)

Andreas Mölzer, Publizist und Journalist („Zur Zeit“)

Anna Dobler, Journalistin („Exxpress“)

Walter Hämmerle, Chefredakteur (“Wiener Zeitung“) Moderation: Katrin Prähauser





Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Thomas Hofer

+43 664 8397761

thomas.hofer @ servustv.com

presse @ servustv.com