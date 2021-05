Deutsch an ÖVP: „Wer bis zum Hals im Sumpf steckt, kann leicht mit Dreck um sich werfen“

Wien (OTS/SK) - Mit einem gehörigen Maß an Erheiterung hat SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heute, Freitag, die hochnervöse Pressekonferenz der „türkisen Familie“ verfolgt. Obwohl sich Hanger, der neue VP-Mann fürs Grobe, redlich bemüht und „vor Aufregung fast überschlagen hat“, ist die Darbietung der ÖVP „ über eine peinliche Selbstentblößung nicht hinausgekommen“. Dass sich die sogenannte Volkspartei angesichts ihrer vielfachen Affären nicht entblödet, wie wild um sich zu schlagen, ist für Deutsch „bemerkenswert“. „Offenbar spürt man sich bei der ÖVP gar nicht mehr“, verweist der SPÖ-Bundesgeschäftsführer auf einen ganzen Reigen an unfassbaren Skandalen der türkisen Truppe vom Maskenimporteur Hygiene Austria, Postenschacher, Spendenaffären, Schredderskandal bis zur fortwährenden Verhöhnung von Parlament und Verfassungsgerichtshof. „Ermittlungen, Verfahren und Hausdurchsuchungen sind bei der ÖVP zur ‚neuen Normalität‘ geworden“, so Deutsch, der festhält: „Wer bis zum Hals im Sumpf steckt, kann leicht mit Dreck um sich werfen.“ ****

Die Volkspartei „produziert mittlerweile Skandale am laufenden Band“, sagt Deutsch, der betont, dass man beinahe den Überblick verliert. Wesentlich dramatischer allerdings ist, dass die ÖVP nur mehr mit sich selbst beschäftigt ist und folglich die Menschen im Stich lässt: „Frauen werden nicht geschützt, Arbeitslose nicht unterstützt und die Konjunktur nicht angekurbelt.“ Stattdessen wird in eilig einberufenen Pressekonferenzen von der ÖVP hektisch mit Anzeigen um sich geschmissen – eine Vorgehensweise, die just die ÖVP stets so empört zurückgewiesen hat. „Statt in höchster Erregung heiße Luft zu produzieren, soll sich die ÖVP wieder beruhigen und sich um den türkisen Sumpf kümmern“, sagt Deutsch, der der gesamten türkisen Familie einen entspannten Fernsehabend wünscht. (Schluss) ls/mb

