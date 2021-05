ORF startet im Herbst 2021 Medienmanagement-Traineeprogramm

Wien (OTS) - Bei der Weiterentwicklung des ORF vom klassischen Public Service Broadcaster zur Public Service Plattform kommt offensivem Human-Resources-Development zentrale Bedeutung zu. Deshalb startet der ORF ab Herbst 2021 ein zwölfmonatiges Medienmanagement-Traineeship für talentierte Nachwuchskräfte im kaufmännischen und juristischen Bereich. Die ORF-Trainees erwartet eine umfassende multimediale Ausbildung zum/zur Medienmanager/Medienmanagerin sowie „Training on the Job“ durch direkte Einbindung in abteilungsübergreifende Transformationsprojekte in kaufmännischen und juristischen Bereichen in Form von Job-Rotationen. Interessierte können sich ab sofort unter jobs.ORF.at bewerben. Das Medienmanagement-Traineeship ist nach dem Journalistischen Traineeship und dem Technologie-Traineeship das dritte Ausbildungsprogramm für talentierte Nachwuchskräfte, das der ORF heuer startet.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „So wie der ORF seine digitale Weiterentwicklung konsequent vorantreibt, so forcieren wir auch gezielt unsere Nachwuchs-Ausbildung im Rahmen unserer Human-Resources-Strategie. Das Medienmanagement-Traineeship ist das dritte entsprechende Förderprogramm, das der ORF heuer startet. Insgesamt werden bis 2026 150 junge Talente aus allen Bereichen unsere Trainee-Programme durchlaufen!“

Medienmanagement-Nachwuchstalenten werden im einjährigen Programm des ORF u. a. folgende Schwerpunktbereiche geboten: Multimedia Producing für TV, Radio und Online, Legal Rights Management, Projekt- und Prozessmanagement, Innovationsmanagement und Digitale Transformation. Begleitet werden die Trainees durch laufende Schulungen sowie Mentoring und Tutoring von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.

Das Medienmanagement-Traineeship startet diesen Herbst, die Trainees werden auf ein Jahr befristet angestellt. Interessierte können sich ab sofort mit einem Motivationsschreiben sowie Lebenslauf mit Foto unter jobs.ORF.at bewerben. Eine Fachjury des ORF wird alle einlangenden Bewerbungsunterlagen eingehend prüfen und eine Auswahl treffen, welche Bewerberinnen und Bewerber die Gelegenheit erhalten, an einem Auswahlverfahren im ORF-Zentrum Wien teilzunehmen. Die Bewerbungsfrist endet am 2. Juni 2021.

