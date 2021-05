Toto: win2day-User knackt Fünffachjackpot und gewinnt rund 194.000 Euro

Jackpot-Serie in den ersten beiden Torwette Rängen prolongiert

Wien (OTS) - Der Toto Fünffachjackpot ist geknackt, ein win2day-User tippte in der Toto Runde 18A als einziger 13 Spiele richtig und erhält für seinen Solo-Dreizehner rund 194.000 Euro. Es ist dies der zweithöchste Dreizehner in diesem Jahr. Doch damit nicht genug: Da er sein Glück mit dem System 742 versucht hatte, erzielte er auch noch acht Zwölfer, 26 Elfer, 44 Zehner und sechsmal den 5er-Bonus, was seinen Gesamtgewinn auf mehr als 201.000 Euro erhöhte.

Die beiden Torwette-Töpfe im ersten und im zweiten Rang blieben weiterhin unberührt. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit geht die Jackpot-Serie in beiden Rängen in eine weitere Runde.

Annahmeschluss für die Runde 18B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 18A

1 Dreizehner zu EUR 193.883,20 14 Zwölfer zu je EUR 773,80 98 Elfer zu je EUR 24,50 675 Zehner zu je EUR 7,10 907 5er Bonus zu je EUR 2,20

Der richtige Tipp: 1 1 X 1 1 / 2 X 1 X 1 1 2 1 X X 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 22.300,80 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 4.248,00 Torwette 3. Rang: 2 zu je EUR 512,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 147.209,10

Torwette-Resultate: 2:0 2:0 0:0 +:2 +:0

