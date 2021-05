NÖ Familienland GmbH: Pädagogisches Konzept stellt qualitative Ferienbetreuung in Niederösterreich sicher

Arbeitsmappe für Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen wird laufend erweitert

St. Pölten (OTS/NLK) - Diese Woche erhalten die über 300 Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH, die auch im Rahmen der NÖ Ferienbetreuung im Einsatz sind, zusätzliches pädagogisches Rüstzeug. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: „Die Arbeitsmappe ‚Ferienbetreuung in NÖ – Pädagogisches Konzept für die Betreuung in den Schulferien‘ ist eine wertvolle Ideensammlung und Anleitung für eine bedürfnisgerechte Planung und Gestaltung der Ferienbetreuung in den Gemeinden. Um die hohe Qualität der Betreuung weiterhin sicherzustellen und das pädagogische Personal laufend zu unterstützen, wird die Arbeitsmappe regelmäßig mit neuem Material ergänzt.“ Im Sommer 2020 wurden in Kooperation mit 88 Gemeinden rund 6.000 Kinder von den Freizeitpädagoginnen und –pädagogen der NÖ Familienland GmbH betreut.

Die aktuelle Erweiterung der Arbeitsmappe widmet sich diesmal im Speziellen der Selbstfürsorge der Freizeitpädagoginnen und –pädagogen. „Denn nur, wer auf das eigene Wohlbefinden achtet und dieses gezielt stärkt, kann auch Kinder dazu motivieren, auf sich selbst und den eigenen Körper zu achten. Das pädagogische Personal sollte für jede Situation im Rahmen der Betreuung bestmöglich gerüstet und gestärkt sein – eine Anleitung dazu bietet der neue Teil des pädagogischen Konzeptes“, führt die Landesrätin weiter aus.

Zusätzlich zu dieser Erweiterung erhalten die Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen die Broschüre „Museen und Ausstellungen in Niederösterreich“ vom Museumsmanagement Niederösterreich mit wertvollen Kulturtipps mitgeliefert.

Nähere Informationen: Alexandra Neureiter, Telefon 02742/9005-13490, alexandra.neureiter @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse