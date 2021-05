Neuer PR-Marktführer: ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications

Wir hatten ausgerechnet im Covid-Jahr 2020 unser bestes Agenturjahr ever. Unsere Konzentration auf Change-PR und Strategieänderung kam uns da enorm zugute. Silvia Grünberger, ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications 1/2

Als ich meine erste PR-Agentur Publico vor 20 Jahren verkaufte, hatten wir einen Netto-Honorarumsatz von rund zwölf Millionen. Euro. Heute darf ich mit lediglich 4,2 Mio. Euro bereits Marktführer sein. Der PR-Markt in Österreich hat sich demnach in den letzten zehn Jahren radikal verändert. Dafür gibt es heute auch zehnmal so viele PR-Agenturen als seinerzeit. Das heißt, PR-Agenturen in Österreich sind zu 90 Prozent kleinteilig, oft EPUs. Und: Früher erfüllten PR-Agenturen den Job, den heute tausende – ausgezeichnete – PR-Abteilungen in Unternehmen selbst erledigen. Wolfgang M. Rosam, ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications 2/2

Wien (OTS/LCG) - Das neue PR-Agentur-Ranking von HORIZONT bringt eine gewaltige Überraschung in der heimischen PR-Szene: Erstmals schaffte es die PR-Agentur von Wolfgang M. Rosam und Silvia Grünberger an die Spitze der Branche. Gemessen wurden die Netto-Honorarumsätze 2020. Im Covid-Jahr erreichte ROSAM.GRÜNBERGER | Change Communications als einzige der großen PR-Agenturen einen satten Umsatzzuwachs von 8,9 Prozent auf rund 4,2 Millionen Euro. Auf den Rängen folgen die PR-Agentur Ecker & Partner und an dritter Stelle Skills. Der langjährige Marktführer Grayling musste sich mit dem vierten Rang zufriedengeben.

Silvia Grünberger: „Wir hatten ausgerechnet im Covid-Jahr 2020 unser bestes Agenturjahr ever. Unsere Konzentration auf Change-PR und Strategieänderung kam uns da enorm zugute.“

Für Rosam: Da Capo nach 20 Jahren – Völliger Wandel der PR-Branche

Für PR-Urgestein Wolfgang M. Rosam (64) ist dieser Erfolg ein Da Capo nach 20 Jahren. Damals war er bereits mit seiner Agentur Publico PR-Marktführer.

Wolfgang M. Rosam: „Als ich meine erste PR-Agentur Publico vor 20 Jahren verkaufte, hatten wir einen Netto-Honorarumsatz von rund zwölf Millionen. Euro. Heute darf ich mit lediglich 4,2 Mio. Euro bereits Marktführer sein. Der PR-Markt in Österreich hat sich demnach in den letzten zehn Jahren radikal verändert. Dafür gibt es heute auch zehnmal so viele PR-Agenturen als seinerzeit. Das heißt, PR-Agenturen in Österreich sind zu 90 Prozent kleinteilig, oft EPUs. Und: Früher erfüllten PR-Agenturen den Job, den heute tausende – ausgezeichnete – PR-Abteilungen in Unternehmen selbst erledigen.“

Weitere Informationen auf rosam-gruenberger.at

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse