Diverse, nächtliche Straßenbauarbeiten im 15. Bezirk ab Montag

Wien (OTS) - Ab Montag, den 10. Mai 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Grabungsarbeiten der Wiener Netze mit definitiven Wiederinstandsetzungsarbeiten der Gehsteige in der Felberstraße und der Linzer Straße im 15. Bezirk.

Details und Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten sowohl in der Felberstraße zwischen Fenzlgasse und Johnstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts also auch in der Linzer Straße nach der Kreuzung mit der Felberstraße (nach der Eisenbahnunterführung) in Fahrtrichtung Mariahilfer Straße finden in der Zeit zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens jeweils bei Freihaltung eines Fahrstreifens statt. Tagsüber kommt es zu keinen Beeinträchtigungen. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Felberstraße zwischen Fenzlgasse und Johnstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts sowie Linzer Straße nach der Kreuzung mit der Felberstraße (nach der Eisenbahnunterführung) in Fahrtrichtung Mariahilfer Straße

Baubeginn: 10. Mai 2021, 20 Uhr

Geplantes Bauende: 21. Mai 2021, 5 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at



Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at