Klimafitte Donauinsel: Neue Teichbiotope als Heimat für Springfrösche, Teichmolche & Co.

EU-Projekt zum Schutz der Artenvielfalt auf der Insel

Wien (OTS) - Bei der Gestaltung der Donauinsel in den 1970iger- und 1980iger-Jahren wurden einige Donau-Altarme wie z.B. der Tote Grund bewusst erhalten, und zahlreiche kleinere Teiche künstlich angelegt. Sie entwickelten sich zu wertvollen Lebensräumen für seltene Tier- und Pflanzenarten, vor allem für Amphibien, die diese Teichbiotope für die Ablage des Laichs brauchen.

Klimawandelbedingt drohen kleinere Teiche auf der Insel auszutrocknen. Aus diesem Grund werden im Rahmen des EU-Projektes LIFE DICCA der Stadt Wien – Wiener Gewässer neue Teichbiotope auf der Insel errichtet sowie bereits vorhandene Teiche revitalisiert. Bereits im Frühjahr 2019 wurde ein kleines Biotop auf der Wiese neben der Inselinfo für Urzeitkrebse geschaffen.

Seit April 2021: Neues Teichbiotop am Donauufer

Versteckt an einem naturnahen Uferbereich an der Donau zwischen Brigittenauer Brücke und Reichsbrücke wurde im April nun ein zweiter größerer Teich im Rahmen des Projekts fertiggestellt. Mit einer Fläche von rund 100 m2 und einer Bepflanzung mit standorttypischen Pflanzenarten trägt das neue Gewässer zum Erhalt und zur Verbesserung der Artenvielfalt auf der Donauinsel bei. Außerdem wirkt sich das Teichbiotop kühlend auf das Umfeld aus. „Wir setzen eine Vielzahl von Maßnahmen, um die Donauinsel klimafit zu machen“, so die für die Donauinsel zuständige Stadträtin Ulli Sima.

So wurden Weiden gesetzt, Teichrosen ins Wasser und wassergebundene Pflanzen wie Rohrkolben, Blutweiderich oder Igelkolben in den Uferbereichen eingesetzt. Im Böschungsbereich wurden Wildblumen der Donauinsel gepflanzt, darunter Kartäusernelken, Salbei, Königs- und Nachtkerzen.

Rückzugsorte für Tiere und Pflanzen!

Der neue Teich wurde bewusst an einem versteckt liegenden, naturnahen Uferbereich auf der Donauinsel angelegt. Besucherinnen und Besucher, die sich am Anblick des Teiches erfreuen wollen, werden gebeten, sich rücksichtsvoll gegenüber der Pflanzen- und Tierwelt zu verhalten! Der neue Teich wird hoffentlich bald von Springfröschen, Teichfröschen und Teichmolchen besiedelt werden.

Die Stadt Wien appelliert an alle BesucherInnen:

Bitte keinesfall Zierfische wie z. B. Goldfische oder andere Tiere im Teich aussetzen

Bitte auf die Bepflanzung Rücksicht nehmen!

