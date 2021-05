LTI: USD-Umsatz im Gesamtjahr 2021 steigt um 9,5 %; Nettogewinn steigt um 27,5 %, Umsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 steigt im Jahresvergleich um 9,1 %

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Larsen & Toubro Infotech (BSE: 540005) (NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2021 und das Gesamtjahr 2021 bekannt gegeben.

4. Quartal des Geschäftsjahres 2021

In USD:

Umsatz bei 447,4 Millionen USD ; Anstieg von 4,6 % im Vergleich zum Vorquartal (QoQ ) und 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr (YoY)

; Anstieg von ) und Umsatzanstieg bei konstanten Wechselkursen um 4,4 % QoQ und 7,1 % YoY

In indischen Rupien:

Umsatz bei 32.694 Mio. INR ; Anstieg um 3,7 % QoQ und 8,5 % YoY

; Anstieg um Nettoergebnis bei 5.457 Mio. INR; Reingewinnwachstum bei 5,1 % QoQ und 27,6 % YoY

Gesamtjahr 2021

In USD:

Umsatz bei 1.670,1 Mio. USD ; Wachstum von 9,5% Vergleich zum Vorjahr (YoY)

; Wachstum von Währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 8,8 % YoY

In indischen Rupien:

Umsatz bei 123.698 Mio. INR ; Wachstum bei 13,7 % YoY

; Wachstum bei Konzernergebnis bei 19.382 Mio. INR; Jahresüberschusswachstum von 27,5 % YoY

Kapitalrendite

Endgültige Dividende von 25 INR je Akti e; Ausschüttungsquote von 36,1 % für das Jahr

e; Ausschüttungsquote von für das Jahr Eigenkapitalrentabilität (ROE) von 30,5 % für das Jahr

"Dank eines starken vierten Quartals war das Geschäftsjahr 2021 ein weiteres Jahr, in dem wir marktführendes Wachstum verzeichnet haben. Wir freuen uns, im Berichtsjahr ein Umsatzwachstum von 9,5 % und ein Ergebniswachstum von 27,5 % zu verzeichnen. Im vierten Quartal haben wir zudem zwei große Aufträge mit einem Gesamtauftragswert von 66 Mio. USD erhalten, was zu einem Rekord-Gesamtauftragswert im Geschäftsjahr 2021 geführt hat.

Unsere herausragende Leistung ist das Ergebnis der unermüdlichen Bemühungen von mehr als 35.000 LTI-Mitarbeitern, die in den schwierigsten Zeiten für Kundenlieferungen zusammengehalten haben. Wir werden weiterhin in die Stärke unseres Geschäfts investieren, da wir auch für das Geschäftsjahr 2022 weiterhin Wachstum vorgesehen haben."

- Sanjay Jalona, Chief Executive Officer und Geschäftsführer

Jüngste Auftragsabschlüsse

- LTI wurde langfristiger strategischer Partner im Rahmen eines Anbieterkonsolidierungsabkommens für das Management der wichtigsten Versicherungsplattformen bei einem großen Fortune 500-Versicherungsunternehmen. Dies ist ein einzigartiger Auftrag, der die Konsolidierung von Zulieferern sowie mehrere Modernisierungsprogramme in mehreren Kernbereichen der Schaden- und Unfallversicherung in Nordamerika umfasst.

- Eine führende Regionalbank, ein neues Markenzeichen, hat sich für ein zentrales Bankentransformationsprogramm, das die Implementierung von Temenos umfasst, für LTI entschieden. Im Rahmen des Programms wird LTI der führende Systemintegrator sein und die bestehende Kreditplattform der Bank mithilfe der Temenos T24-Plattform ersetzen und die Datenmigration der bestehenden Systeme übernehmen. Die Einführung dieses Programms wird es der Bank ermöglichen, neue Kreditprodukte einzuführen, die Komplexität zu verringern, ihren wachsenden Kundenstamm schneller und effizienter zu betreuen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten zu senken. Dank vorkonfigurierter lokaler Funktionen kann die Bank dank dieser Transformation regulatorische Anforderungen innerhalb relativ kurzer Zeit und mit geringerem Aufwand erfüllen.

- LTI wurde von einem in den USA ansässigen Konglomerat für die Herstellung von Schwermaschinen für einen anwendungsverwalteten Dienstleistungsauftrag für sein Ersatzteilgeschäft ausgewählt, um eine Senkung der Gesamtbetriebskosten sowie operative Exzellenz herbeizuführen.

- Ein nordamerikanisches Versicherungsunternehmen für Schaden- und Unfallversicherung hat sich mit LTI zusammengetan, um seine bestehenden Kernsysteme vor Ort durch eine SaaS-basierte Duck Creek-Lösung zu ersetzen. Das soll die digitale Transformation des Kunden beschleunigen, um eine bessere Kundenerfahrung und eine bessere Kundenunterstützung zu ermöglichen. Zudem sollen damit die Betriebskosten optimiert und eine schnelle Ausweitung der Dienste in andere Regionen ermöglicht werden.

- Ein multinationales Pharmaunternehmen der Global Fortune 500 hat LTI als Beratungspartner für die Umgestaltung seiner Finanzfunktion ausgewählt. LTI wird eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung von Geschäftszielen wie Datenkonsistenz spielen, indem effektive Datenüberwachungs- und Abstimmungsprozesse für die globalen Geschäftsabläufe des Kunden implementiert werden.

- Ein in Deutschland ansässiger multinationaler Engineering-Konzern hat LTI für ein Migrationsprojekt von SAP HANA Data Lake auf Snowflake für sein Energieunternehmen ausgewählt, um mittels Skalierung und Verwaltung der Datenanalyse sowie durch Effizienzsteigerungen in Form schnellerer Entscheidungsfindungen umfassende Kosteneinsparungen zu erzielen.

- Ein Global Fortune 500-Energieversorgungsunternehmen hat LTI dafür ausgewählt, die Implementierung seines SAP-Kundeninformationssystem für eine seiner kürzlich erworbenen Einheiten zu unterstützen. Das Ziel dieses Programms ist es, seinen Meter-to-Cash-Prozess zu digitalisieren und den Kundenservice zu automatisieren, um betriebliche Effizienz und Kostenreduzierung zu erreichen.

- Ein führender Anbieter von Software und Datenanalysen für die Schaden- und Unfallversicherung mit Sitz in Nordamerika hat LTI dafür ausgewählt, schrittweise von seiner alten Enterprise-Data-Warehouse-Plattform in die Cloud von Snowflake zu migrieren, um Kosten zu senken, Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

- LTI wurde dafür ausgewählt, um bei einem führenden Vertreiber von Spezialbeton und Bauprodukten in Nordamerika die Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

- Ein Global Fortune 500 Entertainment- und Medienunternehmen hat sich an LTI gewandt, um mithilfe von Snowflake eine globale Berichtsplattform für seine Lieferketten-Anwendungen für digitale Medien aufzubauen und so die Transparenz komplexer Versorgungs-, Produktions- und Lieferabläufe im gesamten Unternehmen zu verbessern.

- Die internationale Niederlassung eines führenden Finanzdienstleisters in Großbritannien hat LTI zum führenden Systemintegrator für ihr Kernprogramm zur Modernisierung und Transformation von Banken gemacht. Auf diese Weise können die Kapazität und die Stabilität der Cloud mit Temenos SaaS genutzt werden, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Kosten zu senken und neue Produkte schneller auf den Markt zu bringen und effizient zu skalieren.

Auszeichnungen und Anerkennungen

- LTI stand ganz oben auf der "IT Services Challenger 2021" bei den PEAK Matrix Service Provider of the YearTM Awards der Everest Group an. Auch im gesamten PEAK Matrix®-Ranking für IT-Dienstleistungen verbesserte LTI sein Ranking von 16 im vergangenen Jahr auf 11 - der höchste Sprung, der je von einem Teilnehmer erreicht wurde. LTI wurde zum Star Performer des Jahres in den Banking and Financial Services PEAK Matrix® Assessments gekürt.

- LTI Leni und LTI Mosaic wurden im The Forrester Tech Tide(TM): Enterprise Business Insights & Analytics, Q1 2021 ausgezeichnet.

- LTI wurde als Leader im Bericht ISG Provider Lens(TM) Intelligent Automation - Solutions and Services in AIOps for Midmarket - US 2020 gewürdigt.

- LTI wurde als Innovator im IoT Services RadarView(TM) Report 2021 von Avasant gewürdigt.

Weitere wichtige geschäftliche Ereignisse

- Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 4. Mai 2021 eine endgültige Dividende von 25 INR pro Aktie (Nennwert von 1 INR) für das Geschäftsjahr 2020-21 empfohlen. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2021 beträgt 40 INR pro Aktie, einschließlich der im Oktober 2020 gemeldeten Zwischendividende von 15 INR pro Aktie.

- LTI hat Anil Rander zum Chief Financial Officer ernannt. Er ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Finanzbereich und verfügt über 27 Jahre an vielseitiger Erfahrung in der Förderung der Geschäftsentwicklung und des Wachstums. Vor LTI war er bei Tech Mahindra Ltd. als Global Head of Finance for BPS tätig. In seiner Funktion als Senior Vice President - Finance and Legal leitete er außerdem die Bereiche Finanzen, Recht, Einrichtungen und Risikomanagement von Tech Mahindra Business Services Ltd.

- LTI und AWS sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um die Einführung der Enterprise Cloud zu beschleunigen und gemeinsame Angebote für Migration, Modernisierung, SAP, IoT und Data-on-Cloud zu erweitern.

- LTI ist als Microsoft Azure Expert Managed Services Provider anerkannt. Das renommierte Programm ist eine globale Initiative von Microsoft, die es den führenden Partnern ermöglicht, sich durch den Nachweis realer Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf Daten und Cloud-Kompetenzen zu differenzieren.

- LTI in Großbritannien hat vom Top Employers Institute, der globalen Behörde, die herausragende Leistungen in der Personalpraxis anerkennt, die Top Employer 2021-Zertifizierung erhalten.

Informationen zu LTI

LTI (NSE: LTI) ist ein weltweit tätiger Anbieter von technischen Beratungsdiensten und digitalen Lösungen und verhilft mehr als 400 Kunden in einer immer weiter zusammenwachsenden Welt zum Erfolg. Mit Niederlassungen in 31 Ländern geben wir stets unser Bestes und beschleunigen ihre digitale Transformation mit der Mosaic-Plattform von LTI, die ihre Mobile-, Social-, Analytics-, IoT- und Cloud-Journeys ermöglicht. LTI wurde 1997 als Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited gegründet und verfügt daher über einzigartiges, praxisnahes Know-how, um die komplexesten Herausforderungen von Unternehmen aller Branchen zu lösen. Jeden Tag ermöglicht unser Team von mehr als 34.000 LTI-Mitarbeitern unseren Kunden, die Effektivität ihrer geschäftlichen und technologischen Abläufe zu verbessern und einen Mehrwert für ihre Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre zu schaffen. Mehr Informationen unter http://www.Lntinfotech.com oder folgen Sie uns unter @LTI_Global.

