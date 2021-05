Schauspieler des Filmklassikers „Muttertag“ verteilen Obst und Gemüse

Eva Billisich, Andrea Händler und Reinhard Nowak verteilen Obst- und Gemüsekisten als Muttertags-Geschenke an Alleinerziehende

Wien (OTS) - 6. Mai, Am Schöpfwerk. Die Schauspieler des Wiener Filmklassikers „Muttertag“ Eva Billisich, Andrea Händler und Reinhard Nowak stellen sich in den Dienst der guten Sache und bereiten finanziell benachteiligten Familien eine willkommene Überraschung. Rechtzeitig vor dem Muttertag verteilen sie Am Schöpfwerk in Wien Meidling Obst- und Gemüsekisten an Alleinerziehende. Gespendet wurden die gesunden Lebensmittel vom Obsthaus Haller. Mehr als 100 Kisten vollgefüllt mit vitaminreichem Obst und Gemüse. Die Aktion fand großen Anklang bei vielen alleinerziehenden Müttern. Denn frische Lebensmittel sind leider ein Luxusgut, wenn das Haushaltsbudget knapp ist. „Jede Hilfe, die man Alleinerziehenden zukommen lassen kann, ist wichtig“, sagt Eva Billisich. Die Schauspiel-Kollegin Andrea Händler stimmt zu und meint: „Alleinerziehende Mütter müssen starke Frauen sein – ganz besonders in dieser Zeit“.



Die Armutsgefährdung von alleinerziehenden Müttern steigt

In den Sozialberatungen der Hilfswerk Nachbarschaftszentren werden die Auswirkungen der letzten Monate deutlich sichtbar. Alleinerziehende Mütter haben mit Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und Homeoffice zu kämpfen. Geschlossene Betreuungseinrichtungen und Schulen stellen viele vor eine enorme Herausforderung. Inzwischen ist jede zweite Alleinerzieherin in Wien armutsgefährdet. „Ich bin dem Nachbarschaftszentrum sehr dankbar für die Unterstützung und freue mich über das Obst und Gemüse“, sagt die alleinerziehende Mutter Michelle. Reinhard Nowak, der die Obst- und Gemüsekiste übergeben hat, meint: „Speziell in dieser Notsituation ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und Alleinerziehende zu unterstützen“.



Hilfswerk Nachbarschaftszentren sind auch in Krisenzeit da

Die von der Stadt Wien geförderten Hilfswerk Nachbarschaftszentren unterstützen auch in der Krisenzeit mit ihren unterschiedlichen Angeboten. Nach telefonischer Vereinbarung werden kostenlos und vertraulich Soziale-Orientierungsberatung angeboten. Auf der Website www.nachbarschaftszentren.at sind auch Informationen zu zahlreichen Online-Angeboten wie Bewegungsübungen, Sprachgruppen oder Plauderrunden zu finden. Die Zentren unterstützen alle Interessierten bei technischen Unsicherheiten an der Teilnahme.





Seit 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit 60 hauptamtlichen und mehr als 1.100 freiwilligen Mitarbeiter/innen sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überreligiös. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Stadt Wien fördert die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks.

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung sowie in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen beschäftigt. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at



