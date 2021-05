REMINDER: Einladung zur Pressekonferenz der Ärztekammer für Wien: „Massive Arbeitsüberlastungen bei Spitalsärzten“

Ärztekammer ortet „schwere Belastungen für Gesundheitspersonal“

Wien (OTS) - Das gesamte medizinische Fachpersonal ist durch die Pandemie seit Monaten massiv belastet – sowohl körperlich als auch psychisch. Im Hinblick darauf, dass diese großen Belastungen und deren Folgen die Pandemie überdauern werden, hat die Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien in einer Umfrage eruiert, wie prekär die Situation tatsächlich ist. In Ko-operation mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Pitters Trendexpert wurden im April 2021 alle angestellten Ärztinnen und Ärzte in Wien befragt.

Zu diesem Thema lädt die Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien zu einer hybriden Pressekonferenz ein.

Teilnehmer:

Gerald Gingold, Vizepräsident und Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Ärztekammer für Wien

Harald Pitters, Pitters Trendexpert

Datum: Freitag, 7. Mai 2021, 9.30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, 1010 Wien, Bankgasse 8

Im Falle einer Online-Teilnahme bitten wir Sie, sich mit folgendem Link und Passwort in die Pressekonferenz per Online-Stream einzuwählen:

https://zoom.us/j/91239451612?pwd=N3VYSWJzUnFhOVJnUDluTTFhU1lsdz09

Meeting-ID: 912 3945 1612

PW: aekwien

Im Falle einer persönlichen Teilnahme bitten um verbindliche Anmeldung unter pressestelle @ aekwien.at, die ausschließlich durch Rückmeldung seitens der Pressestelle bestätigt wird. Bitte beachten Sie, dass maximal zwölf Personen zugelassen werden können und dass der Nachweis einer negativen Antigen-Testung oder PCR-Testung, die nicht älter als 48 Stunden bzw. 72 Stunden sind, beim Einlass erforderlich sind.

