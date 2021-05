ORF III am Freitag: „So ein Theater: Mit besten Empfehlungen“ aus den Wiener Kammerspielen mit Karl Merkatz

Außerdem: Kabarett-Doppel mit „Gery Seidl: Sonntagskinder“ und „Alex Kristan: Heimvorteil“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information sorgt am Freitag, dem 7. Mai 2021, im Hauptabend für einen amüsanten Theaterbesuch „Mit besten Empfehlungen“. In der Inszenierung aus den Wiener Kammerspielen von 1990 brilliert Karl Merkatz als Firmenangestellter Josef Pötzl, der einen rasanten Karriereaufstieg erlebt. Danach präsentieren Gery Seidl und Alex Kristan ihre Kabarettprogramme „Sonntagskinder“ bzw. „Heimvorteil“. Bereits am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfassenden Nachrichtenüberblick.

In „So ein Theater: Mit besten Empfehlungen“ (20.15 Uhr) wird der kleine Angestellte Josef Pötzl (Karl Merkatz) vom Generaldirektor (Kurt Heintel) eines großen Industriebetriebs durch einen Irrtum für ein Protektionskind des Ministers gehalten und befördert. Plötzlich eröffnen sich für ihn ungeahnte Möglichkeiten. Doch Pötzl ist dabei auf die Gunst einer Frau angewiesen. Aufgezeichnet wurde die Inszenierung von Dietmar Pflegerl in den Wiener Kammerspielen 1990.

„ORF III Spezial“ zeigt anschließend Humor aus Österreich im Kabarett-Doppel. Zunächst „Gery Seidl: Sonntagskinder“ (22.30 Uhr). Seidls entspannt-optimistische Betrachtungsweise der Gesellschaft steht stets auf dem Prüfstand seiner Frau Andrea. Danach: Alex Kristan mit seinem Programm „Heimvorteil“ (23.45 Uhr). Dabei gilt das Motto: Alex Kristan allein zu Hause!

