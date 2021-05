ALBERTINA Re-Open: Halber Preis im ganzen Mai

Wien (OTS) - Nach dem Erfolg des im März eingeführten Museumsmontags in der ALBERTINA mit ermäßigten Tickets werden die Vergünstigungen nun ausgebaut: „Die Tickets zum halben Preis an den Montagen waren ein großer Erfolg“, so ALBERTINA Generaldirektor Klaus Albrecht Schröder. „Mit der Wiedereröffnung der Museen nach der letzten langen Schließphase, möchte die ALBERTINA breite Publikumsschichten ansprechen – und darauf aufmerksam machen, dass wir als Museen wieder geöffnet sind“, so Schröder.

Die Frühlingsaktion „In die ALBERTINA zum halben Preis!“ läuft von 8. bis 31. Mai.

Zu sehen gibt es derzeit in ALBERTINA und ALBERTINA modern viel Neues: Jakob Gasteigers selbstreferentielle Bilder ziehen BesucherInnen auf besondere Weise in ihren Bann. Mit ‚Stadt und Land‘ erwartet die Gäste eine opulente Ausstellung zur Landschaftsmalerei aus fünf Jahrhunderten von Albrecht Dürer bis Paul Klee. Auch die neue, eindrucksvolle Personale ‚True Lies‘ von Xenia Hausner ist seit Montag dieser Woche zu sehen.

Ab morgen, 7. Mai, ist die neue Ausstellung ‚Wonderland‘ in der ALBERTINA modern zu sehen: ein Überblick mit über 100 Werken von Andy Warhol über Maria Lassnig, Anselm Kiefer und Katharina Grosse bis Erwin Wurm und Gottfried Helnwein.

„Kunst kann Kraft geben, und die brauchen wir vor allem in Zeiten wie diesen. ALBERTINA und ALBERTINA modern haben derzeit viel zu bieten. Mit der Frühlingsaktion ‚In die ALBERTINA zum halben Preis‘ laden wir alle ein, endlich wieder am Kulturleben teilzunehmen. Im Museum. Vor den größten KünstlerInnen der Vergangenheit und Gegenwart. Unsere Museen sind offen“, so Schröder.

ALBERTINA und ALBERTINA modern sind seit dem 3. Mai wieder täglich von 10-18 Uhr geöffnet.

