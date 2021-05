Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 7.5.: Evotec-Vorstandsvorsitzender Werner Lanthaler im Interview

Wien (OTS) - Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Biotechunternehmens Evotec Werner Lanthaler ist bei Esther Mitterstieler zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 7. Mai um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Coronapandemie hat Wissenschaft und Wirtschaft zum Teilen von Erfahrungen getrieben und mit 18 Monaten in Rekordgeschwindigkeit zu Entwicklung und Einsatz neuer Impfstoffe geführt. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender des deutschen Biotechunternehmens Evotec, sieht hier die Chance für die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft generell. Mitten in der Pandemie hat Evotec eine Niederlassung in Orth an der Donau gegründet und beschäftigt dort mittlerweile 40 Mitarbeiter. Die Pandemie habe gezeigt, dass gemeinsames Vorgehen und Innovation jene Faktoren sein werden, die langfristig zu wirtschaftlicher Erholung führen. Sehr kritisch beurteilt der gebürtige Oberösterreicher die Schere, die weltweit zwischen arm und reich im Einsatz und Vorhandensein von Impfstoffen noch weiter auseinanderklafft. Dazu und zu weiteren Themen hat Werner Lanthaler in „Saldo“ Stellung bezogen.

