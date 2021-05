Lotto: Doppeljackpot – am Muttertag warten 2,5 Millionen Euro

Jackpots auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Der kommende Sonntag steht nicht nur ganz im Zeichen der Mütter, sondern auch im Zeichen gleich vier gut gefüllter Gewinntöpfe. Die ersten beiden warten bei Lotto „6 aus 45“, denn es gab zuletzt weder einen Sechser noch einen Fünfer mit Zusatzzahl.

Beim Sechser war es bereits die zweite Runde in Folge, in der es keinen Gewinn gegeben hat, und damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 2,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl geht es um einen einfachen Jackpot, der voraussichtlich mit etwa 240.000 Euro gefüllt sein wird.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 67 Gewinner eines Fünfers aufgeteilt, die jeweils rund 4.800 Euro gewannen. Aufgrund des erwartet höheren Tippaufkommens aufgrund des Lotto Doppeljackpots wird es auch bei LottoPlus eine höhere Sechser Summe als normal geben. Hier wird es voraussichtlich um rund 300.000 Euro.

Joker

Nach acht Runden hintereinander, in denen es zumindest einen Joker gab, blieb am vergangenen Mittwoch auch hier ein Gewinn aus. Damit geht es erstmals seit Anfang April wieder um einen Jackpot, und es wartet Gewinntopf Nummer vier mit rund 400.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Mai 2021

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.552.131,38 – 2,5 Mio. warten JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 112.827,46 131 Fünfer zu je EUR 939,50 235 Vierer+ZZ zu je EUR 157,10 5.154 Vierer zu je EUR 39,80 5.407 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 68.190 Dreier zu je EUR 5,40 234.801 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 20 29 30 40 44 45 Zusatzzahl 19

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Mai 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 67 Fünfer zu je EUR 4.775,80 3.054 Vierer zu je EUR 17,70 44.110 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 26 33 39 42 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 5. Mai 2021

JP Joker, im Topf bleiben EUR 194.631,98 - 400.000 Euro warten 11 mal EUR 8.800,00 88 mal EUR 880,00 927 mal EUR 88,00 9.217 mal EUR 8,00 92.083 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 2 6 1 3 0

